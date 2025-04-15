Почему люди вечером часто чувствуют приток энергии: научное объяснение

Вам точно попадались мемы о людях, которые целый день чувствуют усталость, а вечером, когда приходит время идти ко сну, вдруг становились бодрыми и активными. Скорее всего, эти мемы имели большой отзыв, ведь большинству из нас знакома эта ситуация, когда вместо вечерней усталости мы получаем неожиданный прилив сил.

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Обычно это означает, что заснуть вовремя не удается и на следующий день мы просыпаемся без ощущения глубокого отдыха. Научное объяснение, почему так происходит, дало издание Live Science.

Откуда берется вечерний всплеск энергии

Часть ответа сводится к циркадным ритмам – это естественный цикл продолжительностью примерно 24 часа, который в значительной степени контролируется частью мозга под названием гипоталамус. В определенную часть суток он посылает нам сигнал чувствовать себя бодро и действовать, а в другую помогает расслабиться и заснуть. В рамках этого цикла сна-бодрствование и находят период после заката, известный как "зона бодрствования" или "второе вечернее дыхание". Парадоксальным образом в это время уровень энергии резко повышается вместо того, чтобы падать.

Это происходит потому, что сигналы бодрствования организма остаются относительно высокими, тогда как сигналы, способствующие сну, такие как гормон мелатонин, еще не полностью включились. Так объяснила изданию Роксана Причард, профессор психологии с опытом работы в области нейробиологии в Университете Сент.

С эволюционной точки зрения такой всплеск энергии мог помогать нашим предкам выполнять важные задачи. Например, они могли использовать этот период, чтобы приготовить ужин или убедиться, что выбранное для сна место безопасно, пояснила профессор Причард.

Обычно зона поддержки бодрствования длится несколько часов, но ее точная продолжительность варьируется от человека к человеку. Те, кого мы называем совами, дольше чувствуют себя вечером бодрыми, чем их антагонисты жаворонки, которым легче рано засыпать.

Что может усугубить положение

Хотя всплеск энергии перед сном является частью нормального циркадного ритма, факторы психического здоровья и образа жизни могут сделать его более выраженным. "Тревога, ночная работа, использование социальных сетей или участие в стимулирующих мероприятиях могут вызвать выброс гормонов стресса, таких как кортизол и адреналин, повышая бдительность", – рассказал Live Science в электронном письме доктор Крис Аллен, сертифицированный врач-сомнолог и консультант по науке о сне в компании Aeroflow.

Использование на ночь экранов в различных гаджетах может еще больше нарушить сон, задерживая время засыпания. Исследования показывают, что синий свет, излучаемый электронными устройствами, угнетает секрецию мелатонина. По сути, это обманывает мозг, заставляя его думать, что день все еще продолжается, объяснил Аллен.

Еще одним распространенным виновником вечерних всплесков энергии является так называемая вечерняя прокрастинация. Ученая Елена Мюллер в своей магистерской работе описала ее как "попытку целенаправленно выкроить немного свободного времени в день, полный обязательств, откладывая сон". Люди часто занимаются стимулирующей умственной деятельностью в этот период, и это повышает их мозговую активность, добавил доктор Аллен.

Что делать, если вы чувствуете излишнюю бодрость по вечерам

Тем, кто чувствует второе дыхание в вечерние часы, Причард предложила принять этот неуместный всплеск энергии, а не сопротивляться ему. По ее словам, выполнение разных дел в вечернее время действительно может помочь уснуть лучше, хотя и позже. К тому же это помогает снизить стресс, как это происходит при легких или умеренных физических нагрузках или непосредственном преодолении стрессогенных факторов.

Однако она посоветовала поддерживать минимальный уровень освещения при этих занятиях. Два небольших исследования, опубликованных в 2012 и 2019 годах, показали, что теплый, красный свет может улучшить выработку мелатонина и качество сна. А также способствовать вашим внутренним циркадным часам синхронизироваться с временными сигналами. Тем не менее, для подтверждения этой теории необходимы более масштабные исследования. Некоторые эксперты утверждают, что красный свет нарушает сон меньше других типов света, но не обязательно способствует ему.

Вот две стратегии, которые могут облегчить засыпание, если вы сталкиваетесь с периодами вечернего всплеска энергии:

соблюдайте постоянный график сна – отход ко сну и пробуждение в одно и то же время ежедневно помогают регулировать внутренние часы организма и сокращают эпизоды "второго дыхания" по вечерам утверждает Аллен, вдобавок ограничивайте влияние искусственного света перед сном;

– отход ко сну и пробуждение в одно и то же время ежедневно помогают регулировать внутренние часы организма и сокращают эпизоды "второго дыхания" по вечерам утверждает Аллен, вдобавок ограничивайте влияние искусственного света перед сном; создавайте себе рутину вечернего расслабления – это может помочь сигнализировать мозгу, что пора успокоиться, а все потому, что цикл сна-бодрствования организма руководствуется не только влиянием света, но и внешними поведенческими сигналами.

Однако, если всплески энергии перед сном постоянно мешают вашему отдыху, вероятно, более эффективным будет обратиться к специалисту по сну, который поможет отрегулировать такие нарушения. В некоторых случаях врачи могут рекомендовать пациентам обратиться за терапией, направленной на облегчение бессонницы.

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