Согласно исследованиям, нам каждую ночь снится, однако мы не всегда это помним. Исключением являются люди, которые теряют способность видеть сновидения вследствие повреждения мозга или заболевания определенных его участков.

Видео дня

По словам ученых, однозначного ответа, почему люди не запоминают все свои сны, и многие другие вопросы о сновидениях – на сегодняшний день не существует. Но наука может подсказать, почему так трудно удержать свои сны в памяти, пишет Popular Science. Среди них – обращать внимание на фазы сна и отказаться от будильника.

Память о сновидениях обычно кратковременна

Исследования сна показывают, что запомнить свой сон не удастся, если вы не проснетесь во время или сразу после него.

"Мы запоминаем свои сны лучше, когда обращаем на них внимание, находясь в сознании, иначе они исчезают", – объясняет Эрин Уэмсли, доцент кафедры психологии и нейронауки в Университете Фурмана, где она изучает сон и сновидения. По ее словам, потенциально это может быть связано с разницей в активности нейромедиаторов, которая возникает, когда мы засыпаем. Однако надо понимать, что несколько пробуждений являются нормальным явлением, а вот их наличие в действительно большом количестве является частью расстройства сна.

Фазы сна

Кроме самого пробуждения, которое важно для запоминания сновидений, роль играет еще и то, когда и как вы просыпаетесь: фаза сна, время и будильники.

Сон происходит в четыре отдельных стадии: сон с быстрыми движениями глаз (REM) и три типа не-REM (NREM) сна, повторяющиеся в цикле в течение ночи.

Сон NREM 1 является самой легкой стадией, в которую человек проваливается первым после пробуждения – длится всего несколько минут за раз.

Во время стадии NREM 2 сна мозговые волны замедляются, а электрическая активность возникает короткими вспышками. Почти половина времени сна взрослого человека проводится здесь, и с этой стадии ваш мозг может переходить либо к NREM 3, либо к быстрому сну.

В фазе NREM 3 сна, также известной как глубокий сон, мозговые волны еще больше замедляются и остаются более последовательными. Этот тип сна наступает относительно рано ночью, имеет решающее значение для качественного отдыха и занимает примерно четверть времени сна.

А уже следующим идет быстрый сон (REM), когда нервная активность напоминает бодрствование мозга. Глаза быстро двигаются под веками (отсюда и название) и человек проводите в этой фазе примерно четверть ночи.

Фаза, когда снятся сны

Сны снятся как раз во время быстрого сна.

"Большинство из самых ярких, похожих на истории и самых длинных снов, как правило, происходят во время этой фазы", – говорит Уэмсли. Однако она отмечает, что сновидения могут возникать на каждой стадии сна, и люди иногда сообщают об интенсивных снах, если их разбудили на стадии, не являющейся быстрым сном. Однако вероятность запомнить такие подробные сны самая высокая, когда просыпаешься в фазе быстрого сна.

"Существует около 80% шансов запомнить сон, проснувшись от сна в быстрой фазе, и примерно 50%, если вы проснулись, находясь в другой фазе сна", – добавляет она.

Период ночи

Чем меньше времени остается до пробуждения, тем активнее становится мозг. Для многих людей утренние сны могут быть особенно яркими и запоминающимися.

"Мы чувствуем большее количество мозговой активности, более легкий и активный сон, потому что наш внутренний биологический ритм дает нам этот сигнал активации, чтобы стать бдительными", – объясняет ученая.

Воздействие будильника

Однако существует мнение, что общепринятый метод пробуждения с помощью будильников способен противодействовать этой системе. Частично это потому, что будильники могут вывести человека из гибернации, когда запоминание снов ниже, а не позволить нам естественным образом выйти из более легкой фазы.

Итак, если ваша цель – запомнить свои сны, отказ от будильника на несколько дней может стать простым способом достичь этого.

Также ученые советуют использовать практику просыпаться и спрашивать себя, что вам только что снилось: "Как и любая другая задача на запоминание, если вы тренируетесь, вы можете справиться с ним лучше", – объясняет Цзин Чжан, исследовательница когнитивной нейронауки из Массачусетской больницы и Гарвардской медицинской школы, где она изучает сон и память.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему люди говорят во сне.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!