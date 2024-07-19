Почему люди краснеют: сканирование мозга выявило неожиданную причину. Результаты исследования

Ученые выяснили причину того, почему люди краснеют. Новые данные удалось получить благодаря сканированию мозга.

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Исследование предполагает, что ключевым фактором покраснения является большее чувство самосознания. То есть ощущение того, что нас видят или разоблачают, а не какие-то когнитивные расчеты того, что другие люди думают о нас, пишет ScienceAlert.

Ученым удалось сделать новое открытие благодаря группе из 40 подростков и 20-летних, которых заставили пересмотреть кадры, на которых они поют караоке, лежа в аппарате МРТ.

Объяснения физиологической реакции на красноту довольно просты. Это приток крови к лицу, краснеющему щеками, а иногда также ушами, шеей, верхней частью груди и лбом.

Вопрос о том, почему кто-то краснеет, интересовал давно. Это стыд или смущение из-за неловкой ошибки, а может, наоборот, реакция на похвалу или комплимент?

В новом исследовании эксперт психологии из Амстердамского университета Милика Николич и ее коллеги попытались объяснить некоторые из вопросов о покраснении с помощью сканирования мозга певцов в караоке, показывая кадры, на которых они поют или поют другие люди.

Удивительно, но лишь несколько исследований отражали модели мозговой активности людей, которые вынуждены чувствовать себя в смятении. И хотя эксперты заметили физиологические признаки повышенного возбуждения, ни одно не измеряло показатели покраснения.

Николич и ее коллеги обнаружили, что щеки женщин-добровольцев стали горячее, когда они наблюдали за пением других.

Функциональная МРТ (ФМРТ) сканирования головного мозга была более показательна. Здесь удалось заметить, что покраснение активизирует зоны мозга, вовлеченные в эмоциональное возбуждение и внимание. В то время как области, вовлеченные в ментализацию – то есть воображения или размышления о своем чьем-либо поведении, мнениях или намерениях – были "заметно отсутствующие".

"Эти выводы способствуют текущим теоретическим дискуссиям о природе покраснения и подтверждают идею о том, что социально-когнитивные процессы высшего порядка могут не быть необходимыми для возникновения покраснения", – подытоживает Николич.

Однако команда ученых отмечает, что их результаты следует "интерпретировать с должным усердием", поскольку модели мозговой деятельности, связанные с психическими процессами, "столь сложными, как возбуждение, внимание и ментализация, не совсем разные".

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