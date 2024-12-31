В одном пакетике чая обнаружили миллиарды микропластиков: ученые предупредили людей об опасности

Ученые из Автономного университета Барселоны (Испания) провели новое исследование, показывающее, что чай в пакетиках может быть вреден для здоровья. По словам ученых, один такой пакетик способен выбросить в организм миллиарды опасных микропластиков.

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В ходе своих экспериментов команда обнаружила, что большая часть этого микропластика поглощается клетками кишечника, производящими слизь. Но некоторые из них могут проникать в ядро ​​клетки – ту часть, в которой содержится генетический материал, пишет MailOnline. А вот то, какое долговременное влияние этот микропластик оказывает на здоровье человека, остается неясным.

"Потенциальные последствия экологических микро/нанопластиков (MNPL) для здоровья вызывают все большее беспокойство. Помимо влияния окружающей среды, другие источники, такие как упаковка пищевых продуктов, включая травы/чайные пакетики, также могут быть значительными", – комментируют исследования ученые. .

Предыдущие исследования показали, что пищевая упаковка является основным источником микропластика. Однако до сих пор было мало исследований количества пластика, который мы употребляем из чайных пакетиков.

Команда исследовала микропластик, который выделяется из трех популярных типов чайных пакетиков (их можно легко приобрести в любом супермаркете): нейлоновый, полипропиленовый и неизвестный полимерный фильтр.

Для каждого типа чайных пакетиков исследователи переместили 300 штук в 1-литровый стакан, содержащий 600 мл воды при 95°C. Команда обнаружила, что во всех трех типах в воду выбрасывается множество частиц наноразмера.

Полипропиленовые чайные пакетики были худшими, высвобождая примерно 1,2 миллиарда частиц на миллилитр со средним размером 136.7 нанометра. Нейлоновые чайные пакетики выпустили 8,18 миллиона частиц на миллилитр со средним размером 13.8.4 нанометра.

Затем исследователи покрасили микропластик перед тем, как подвергнуть его влиянию разных типов клеток кишечника человека. Таким образом ученые выяснили, что кишечные клетки, производящие слизь, больше поглощают пластмассу, а некоторые частицы даже могут проникать в клеточное ядро.

Люди могут подвергаться воздействию частиц пластика из-за потребления пищевых продуктов, питьевой воды и воздуха.

Однако уровень воздействия на человека, концентрации хронических токсических эффектов и основные механизмы, с помощью которых микропластик вызывает влияние, еще недостаточно изучены, чтобы произвести полную оценку рисков для человека.

Ученые обращают внимание на то, что их больше всего беспокоит способность таких частиц проникать в клетки, вызывая изменения в клеточных функциях, особенно при взаимодействии с органами у детей.

На основании полученных данных исследователи призывают к срочному исследованию влияния микропластика на организм человека.

"Поскольку использование пластика в пищевой упаковке продолжает расти, научные исследования и разработка политики должны решать проблемы, связанные с загрязнением MNPL, чтобы обеспечить безопасность пищевых продуктов и благополучие потребителей", – сказали ученые.

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