Перед вспышкой на Солнце заметили гигантскую букву S: что это было

Солнце вступило в активную фазу своего 11-летнего цикла, известную как солнечный максимум. Недавно на поверхности звезды заметили гигантскую структуру, напоминающую букву "S", которая появилась незадолго до мощного выброса плазмы.

Этот необычный феномен не только выглядит впечатляюще, но и имеет важное научное значение. Это явление проливает свет на механизмы, которые вызывают солнечные вспышки, и позволяет лучше понять космическую погоду, влияющую на Землю.

Как сообщает Spaceweather.com. 4 сентября, менее чем за час до мощной солнечной вспышки, в центре Солнца появилась странная S-образная структура, примерно в десять раз шире Земли. Это явление, известное как "сигмоидное извержение", получило свое название от греческой буквы "сигма", которая напоминает английскую "S". Структура возникла прямо над экватором звезды и достигала около 125 000 километров в диаметре.

Это "темное извержение" впоследствии превратилось в корональный выброс массы (КВМ) — гигантское облако намагниченной плазмы. Через три дня, 7 сентября, это облако достигло магнитосферы Земли, вызвав незначительную геомагнитную бурю. Хотя буря была классифицирована как G1 (незначительная), она временно нарушила защитный магнитный щит нашей планеты.

Ученые объясняют, что сигмоидные извержения возникают, когда локализованные магнитные поля, окружающие солнечные пятна, скручиваются. Эта структура скручивания делает магнитное поле нестабильным, и оно может быстро разорваться, выбрасывая плазму в открытый космос. По наблюдениям специалистов, появление такой S-образной структуры с высокой вероятностью предвещает солнечную вспышку. "Когда вы видите "S" на Солнце, это обычно означает, что что-то вот-вот взорвется", — отмечают эксперты.

Похожая структура наблюдалась и перед мощной вспышкой X9.3 в сентябре 2017 года, которая стала одной из самых сильных за последнее десятилетие.

Исследователи заметили взрывной потенциал сигмоидных извержений еще в 2000-х годах, но до сих пор пытаются точно понять, что именно вызывает их уникальную форму. Существует классическая теория, согласно которой S-форма образуется в результате слияния двух J-образных структур, которые являются самыми распространенными предшественниками солнечных вспышек.

Однако, согласно исследованию 2022 года, более вероятной является другая гипотеза: одна J-образная структура превращается в S-образную путем "скольжения" магнитного поля, связанного с ней. Эта теория продолжает исследоваться учеными.

Появление подобных феноменов свидетельствует о росте солнечной активности. Сейчас Солнце находится в фазе солнечного максимума — наиболее активной фазе своего 11-летнего цикла, когда количество и размер солнечных пятен, а также вспышек, резко возрастают.

