На Солнце заметили "огненный каньон" длиной 400 000 километров. Видео

После взрыва на Солнце 15 июля появилась огромная, похожая на нить структура, состоящая из протуберанца (разноформенные выступы на краю солнечного диска). Извержение плазмы ненадолго, но кардинально изменило часть поверхности и вызвало появление коронального выброса массы, улетевшего в космос.

Видео дня

В частности, там образовался "огненный каньон" длиной в сотни тысяч километров. Масштабное извержение запечатлел космический аппарат Обсерватории солнечной динамики НАСА (SDO), передает Space.

Отмечается, что взрывное событие было снято в мельчайших деталях: на видео видно, как волокно распадается, образуя дуги и каскады из солнечного материала в атмосфере Солнца. После разрушения волокна образовался "огненный каньон" с возвышающимися стенами высотой не менее 20 000 км.

"Вспышка была настолько мощной, что прорезала светящуюся траншею из горячей плазмы длиной более 400 000 км, что примерно равно расстоянию от Земли до Луны", – говорится в сообщении.

Согласно данным НАСА, такие светящиеся разломы образуются, когда линии магнитного поля Солнца резко разрываются и перестраиваются после извержения, оставляя после себя раскаленную траншею плазмы, которая отслеживает изменение формы магнитного поля.

Ученые говорят, что эта "огненная пропасть" – не просто визуальное зрелище. Филаменты – это более холодные, плотные ленты солнечной плазмы, которые могут висеть над поверхностью Солнца благодаря магнитным полям. Когда они становятся нестабильными, они могут резко извергаться, иногда запуская в космос корональные выбросы массы – мощные потоки солнечной плазмы и магнитных полей, которые могут спровоцировать геомагнитные бури на Земле.

Снимки коронографа, полученные с помощью аппарата Обсерватории солнечной динамики и спутника GOES-19, свидетельствуют о том, что, хотя извержение филаментов действительно привело к выбросу корональной массы, компонент, направленный на Землю, отсутствует.

"Крупное плазменное волокно на северо-востоке Солнца наконец-то исчезло, оставив после себя заметный след в атмосфере Солнца. Выброс корональной массы удаляется от Земли", – написала в публикации на X исследователь полярных сияний Винсент Ледвина.

"Вспышка была настолько мощной, что прорезала светящуюся траншею из горячей плазмы длиной более 400 000 км, что примерно равно расстоянию от Земли до Луны", – говорится в сообщении.

Согласно данным НАСА, такие светящиеся разломы образуются, когда линии магнитного поля Солнца резко разрываются и перестраиваются после извержения, оставляя после себя раскаленную траншею плазмы, которая отслеживает изменение формы магнитного поля.

Ученые говорят, что эта "огненная пропасть" – не просто визуальное зрелище. Филаменты – это более холодные, плотные ленты солнечной плазмы, которые могут висеть над поверхностью Солнца благодаря магнитным полям. Когда они становятся нестабильными, они могут резко извергаться, иногда запуская в космос корональные выбросы массы – мощные потоки солнечной плазмы и магнитных полей, которые могут спровоцировать геомагнитные бури на Земле.

Снимки коронографа, полученные с помощью аппарата Обсерватории солнечной динамики и спутника GOES-19, свидетельствуют о том, что, хотя извержение филаментов действительно привело к выбросу корональной массы, компонент, направленный на Землю, отсутствует.

"Большое плазменное волокно на северо-востоке Солнца наконец исчезло, оставив после себя заметный след в атмосфере Солнца. Выброс корональной массы удаляется от Земли", – написала в публикации на X исследовательница полярных сияний Винсент Ледвина.

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлом месяце на поверхности Солнца зафиксировали появление огромной корональной дыры – зоны, где магнитное поле временно ослабевает, позволяя солнечному ветру вырываться в космос с повышенной скоростью. Поток заряженных частиц, вырвавшийся из этой области, двигался прямо в сторону Земли и ученые предупреждали, что он может вызвать геомагнитную бурю.

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