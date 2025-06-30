Паучий дождь: что это за жуткий феномен и как именно он образуется

Местами на Земле можно увидеть, как с неба падают тысячи пауков. Это необычное явление, которое является настоящим ужасом для арахнофобов, называется "паучий дождь". На самом деле членистоногие не летят вниз, а массово мигрируют в поисках новых территорий.

Видео дня

OBOZ.UA разобрался, что это за явление, каковы его причины и в каких странах оно встречается.

Иногда такой паучий дождь еще называют "волосы ангела" из-за шелковистых нитей паутины, которые пауки оставляют после себя. По сути, этот паутинный или паучий дождь – это массовое мероприятие миграции членистоногих.

Обычно так путешествуют молодые пауки, а также маленькие взрослые особи. Они улетают от места вылупления в поисках дома с меньшей конкуренцией со стороны других паукообразных.

Их стремление покинуть гнездо понятно, но оно не лишено риска – большинство пауков погибает во время путешествия или от рук хищников, или из-за неблагоприятных погодных условий. Однако они не сдаются и продолжают подниматься в небо.

Как пауки оказываются в небе

Арахнолог Рик Веттер отметил, что это – не редкое поведение многих пауков. Они залезают на какой-то высокий участок, поднимают заднюю часть тела в воздух и выпускают оттуда паутину.

"Это эффект обратного парашюта – они поднимаются с земли в воздух. Это впечатляет, – сказал энтомолог Робб Беннетт в интервью National Geographic в 2015 году.

Паукообразные могут "пролетать" тысячи километров с помощью этого метода, причем даже в безветренную погоду. Для таких путешествий пауки полагаются на воздушные потоки и электрические поля.

В каких странах встречается это явление

Дождь из пауков чаще всего наблюдается в Бразилии, в частности в штате Минас-Жерайс. Там во время жаркой и влажной погоды, особенно в период с декабря по март, можно наблюдать, как много пауков вида Parawixia bistriata плетут большую паутину.

Эти членистоногие являются социальными и живут колониями, плетя паутину, которая может достигать значительных размеров. С ее помощью они охотятся на добычу, которой обычно становятся насекомые, а иногда и маленькие птицы.

Также сообщалось о подобных явлениях в Австралии, но там они встречаются реже, чем в Бразилии.

Как сообщал OBOZ.UA, в морских глубинах у побережья США ученые обнаружили пауков, которые приспособились к экстремальной среде необычным способом: они буквально выращивают пищу на собственном теле. На большой глубине, где фотосинтез невозможен, а условия приближены к марсианским, морские пауки рода Sericosura вступают в симбиоз с бактериями, питающимися метаном.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!