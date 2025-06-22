Ученые впервые в истории обнаружили морских пауков, которые питаются метаном. Фото

Жизнь без солнечного света сложна, но, как свидетельствуют новые исследования, не невозможна. В морских глубинах у побережья США ученые обнаружили пауков, которые приспособились к экстремальной среде необычным способом: они буквально выращивают пищу на собственном теле.

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На большой глубине, где фотосинтез невозможен, а условия приближены к марсианским, морские пауки рода Sericosura вступают в симбиоз с бактериями, питающимися метаном. Детали рассказало издание ІflScience.

Как пауки превращают бактерий в пищу

Ученые обнаружили, что микроорганизмы колонизируют экзоскелет пауков и используют хемосинтез – процесс, который позволяет производить органическое вещество из неорганических источников энергии, в частности метана, выходящего из-под морского дна. А пауки, в свою очередь, питаются этими бактериями.

Три новых вида Sericosura были открыты учеными из Оксидентал-колледжа и Калифорнийского технологического института во время исследований вокруг метановых источников в восточной части Тихого океана. Образцы были собраны с помощью подводного аппарата Alvin на глубинах до 1000 метров у берегов Калифорнии и Аляски.

Анализ экзоскелетов морских пауков показал наличие различных типов метаноокислительных бактерий, в частности Methylomonadaceae, Methylophagaceae и Methylophilaceae. Бактерии способны образовывать углеродные соединения, используя энергию метана, исходящего из геологических разломов морского дна.

Чтобы выяснить, действительно ли пауки используют этот микробный симбиоз в качестве источника питания, исследователи ввели им стабильно меченый изотоп метана. Результаты показали, что организмы пауков усваивали этот метан не напрямую, а через потребление бактерий, обитающих на их теле. Другими словами, Sericosura "пасется" на собственной поверхности, поедая колонии бактерий.

"Морской паук буквально жует поверхность собственного тела, чтобы потребить бактерии", – пояснила ведущий автор исследования Шана Гоффреди, профессор Оксидентал-колледжа (цитата по Interesting Engineering).

Симбиоз, длящийся поколениями

Исследователи также обнаружили большие скопления метанолюбивых бактерий на яйцевых мешочках самцов, что дает основания предполагать – микробы передаются между поколениями. Это свидетельствует не только о глубине симбиотических связей, но и об эволюционно закрепленной стратегии сосуществования в крайне неблагоприятной среде.

"Эта симбиотическая связь – не просто удивительная адаптация, а потенциальный механизм сдерживания метана, вызывающего потепление климата, до того как он попадет в атмосферу", – отметила Гоффреди.

Крошечные пауки могут быть невидимыми регуляторами углеродного цикла в одной из самых экстремальных сред планеты.

Уникальность открытия

Симбиоз с метаноокислительными бактериями ранее уже был описан у некоторых морских беспозвоночных, в частности губках и кольчатых червей, но это первый задокументированный случай такого взаимодействия среди морских пауков.

"Исследование выявляет новую форму взаимодействия между животным организмом и хемосинтетическими микробами, демонстрируя еще один путь переноса метана в биомассу глубоководной фауны", – говорится в выводах научной работы.

Океанские глубины остаются одним из наименее изученных и одновременно самых удивительных пространств на планете.

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