Паски могут быть опасны для собак: ученые сделали предупреждение

С приходом Пасхальных праздников многие семьи готовят традиционные угощения — паски, пирожки, разные сладости. Однако ветеринары подчеркивают: владельцам собак следует быть особенно внимательными. Привычные пасхальные вкусности могут представлять смертельную опасность для четвероногих любимцев.

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Специалисты призывают не оставлять пищу без присмотра и избегать соблазнов поделиться праздничными блюдами с собаками. Хотя большинство владельцев знают о токсичности шоколада для собак, опасность на этом не кончается.

Кинологический клуб Великобритании предостерегает также от таких блюд, как горячие булочки и паски. Эти десерты часто содержат изюм, смородину, виноград или султаны — ингредиенты, ядовитые для собак. Даже малые дозы могут вызвать серьезные проблемы с почками или желудочно-кишечным трактом, пишет dailymail.co.uk.

По данным страховых компаний для животных, случаи отравления собак увеличиваются на 50% именно в пасхальный период. Статистика свидетельствует, что почти каждое пятое отравление шоколадом происходит в марте и апреле. Эксперты объясняют это тем, что во время праздников люди больше отвлекаются, а собаки могут воспользоваться моментом, чтобы украсть лакомство.

Опасные симптомы

Если собака случайно съела шоколад или другие ядовитые продукты, симптомы могут появиться в течение 4–24 часов. Чаще всего это рвота, диарея, повышенное слюноотделение, учащенное дыхание, судороги или даже обмороки. В таких случаях необходимо немедленно обратиться к ветеринару, ведь промедление может стоить жизни животному.

Что категорически нельзя собакам

Кроме выпечки и сладостей одной из опасных пасхальных "вкусов" есть и вареные кости (особенно бараньи). Ветеринары предупреждают, что они могут раскалываться и нанести удушье, внутренние повреждения или закупорку кишечника. Несмотря на соблазн побаловать любимца остатками со стола, такая практика может завершиться хирургическим вмешательством или хуже.

Кроме еды, на Пасху повышается риск отравления и из-за сезонных растений. В частности, нарциссы, тюльпаны и крокусы, часто украшающие дома весной, токсичны для собак. Если любимец понюхает или съест часть луковицы, это может вызвать тошноту, дрожь или даже судороги.

Не менее опасны и весенние "встречи" с дикими животными и насекомыми. Лягушки, клещи, улитки, а также змеи могут нести серьезные риски: от укусов до заражения паразитами или отравления. Владельцам следует внимательно следить за поведением собаки во время прогулок и избегать потенциально опасных зон.

Если вы подозреваете, что ваша собака съела что-то токсичное, не медлите. Позвоните ветеринару даже при минимальных симптомах. Время может играть решающую роль. В период праздников ветеринары советуют держать под рукой контакты круглосуточных клиник и знать симптомы, свидетельствующие об опасности.

OBOZ.UA ранее писал о распространенных "человеческих продуктах", которыми можно поделиться с собаками.

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