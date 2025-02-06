Парад планет: фотограф сделал невероятное фото, как Венера и Луна танцуют над Эйфелевой башней

Французский астрофотограф сделал невероятное фото Венеры и Луны, словно танцующих над Эйфелевой башней. Ведь с середины января 2025 года над Землей можно увидеть парад планет.

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Фотохудожник Гвенаэль Бланк сделал фантастический снимок около берега реки Сены. В луче синего света, "стреляющего" в небо с вершины Эйфелевой башни хорошо видны Венера и Луна, а вот чуть ниже справа можно увидеть еще одну яркую точку – это Сатурн, пишет LiveScience.

Яркие фотографии

"Мне удалось увековечить эту сцену с Железной Леди с моста Александра III. И не только я любовался этим зрелищем. Приятно видеть так много людей, которые смотрят на этот замечательный серп Луны и блестящую Венеру. Но большинство, по-видимому, не заметили Сатурна", – написал под опубликованными фотографиями в Instagram французский астрофотограф.

Сатурн действительно труднее заметить из-за светового загрязнения, говорят специалисты.

"Это одно из редких небесных явлений, заставляющее людей поднять глаза вверх даже под загрязненным светом небом", – добавил Гвенаэль Бланк.

Планетарный парад

По словам астрологов, сейчас мы находимся в разгаре одного из самых впечатляющих событий планетного выравнивания за последние годы. При чистом небе и удобном расположении, на небе с середины января можна увидеть как формируются пять планет — Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн. И они будут видны невооруженным глазом в течение нескольких недель, говорят эксперты.

Уран и Нептун, также присутствующие на ночном небе, но чтобы их увидеть рядом со своими яркими соседями, нужен хороший телескоп, отмечают астрологи.

Однако своего пика планетарный парад достигнет с конца февраля до начало марта, когда все семь планет выровняются на почти прямой линии вдоль горизонта, отмечают эксперты.

По словам ученых, в следующий раз парад планет состоится в октябре 2028 года.

OBOZ.UA ранее писал, что украинцы могут наблюдать парад планет.

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