Украинцы на этой неделе смогут наблюдать парад 6 планет: как увидеть уникальное явление, называемое знамением Бога

С вечера вторника, 21 января, украинцы смогут наблюдать парад 6 планет. Это уникальное явление когда-то называли знаком Бога, ведь верили, что оно извещает о важных событиях на Земле.

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Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Нептун и Уран будут расположены в одной линии, если наблюдать с Земли, а в марте к ним присоединится еще и Меркурий. Увидеть это удивительное "выравнивание" можно будет на юго-востоке неба, пишет DailyMail.

Древние верования

По историческим записям, найденным в древнеегипетских храмах, вавилонских табличках и китайских календарях, выравнивание планет захватывало человечество тысячелетиями. Древняя же цивилизация Майя интерпретировала его как предупреждение богов, которое приведет к трагедии на Земле.

Однако современные астрологи парад планет связывают с периодом просветления, трансформации, очищения и усиления духовной энергии.

Научное объяснение "парада" и как его наблюдать

По словам астрономов, выравнивание планет происходит, когда несколько планет появляются на одной стороне Солнца. С Земли это создает впечатление, что все планеты расположены в длинной диагональной линии, простирающейся с востока на юг через ночное небо.

Шесть планет будут медленно формироваться до 21 января и будут видны в течение примерно четырех недель после этого, говорят эксперты.

Специалист по привлечению общественности в Лаборатории реактивного движения NASA Престон Дайчес рассказал, что Венера и Сатурн будут в соединении, то есть выглядеть ближе друг к другу, чем другие планеты.

Юпитер ярче всего засветит в южной части неба, тогда как Марс на востоке будет красноватое свечение. А Сатурн появится с желтым оттенком.

"Уран и Нептун, две очень далекие планеты-ледяные гиганты в нашей Солнечной системе, также будут видны в небе", – сказал Дайчес. Однако он подчеркнул, что увидеть их можно будет только с помощью бинокля или телескопа.

Астрономы отмечают, что в марте к параду присоединится еще Меркурий, который в последний раз делал такое же выравнивание в июне 2024 года.

И хотя парад планет может выглядеть как горизонтальное выравнивание, это лишь иллюзия, основанная на нашей перспективе с Земли, отмечают ученые. Ведь на самом деле все планеты расположены на разном расстоянии.

Ранее OBOZ.UA писал, что украинцы смогут увидеть редкий парад 7 планет.

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