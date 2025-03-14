Осторожно, за вами следят! Ученые из Китая создали спутник-разведчик, распознающий лицо на расстоянии более 100 км

Ученые из Пекина (Китай) создали самую мощную шпионскую камеру в мире. Она может выделять детали лица на расстоянии более 100 км.

Видео дня

Это означает, что шпионская камера потенциально может находиться в космосе на борту плавучего спутника, при этом будет четко видеть человеческие лица на поверхности Земли. Кроме того, как пишет South China Morning Post, спутник также может делать снимки с высоким разрешением иностранных военных спутников, которыми управляют другие страны, также находящиеся на орбите Земли.

Новая разработка может быть запущена на борту спутника в обозримом будущем. Однако уже сейчас мощная лазерная система вызывала обеспокоенность, ее называют серьезной проблемой безопасности.

"Будущее космического наблюдения уже здесь, и оно мощнее, чем мы себе представляли", – прокомментировала разработку Джулия Аймонье, руководитель отдела цифровой трансформации API. Роберт Мортон, автор и член Ассоциации бывших офицеров разведки (AFIO), назвал этот спутник слежкой следующего уровня.

Шпионская камера была недавно разработана Научно-исследовательским институтом аэрокосмической информации Академии наук Китая в Пекине. Она использует систему под названием лидер с синтетической апертурой (SAL) – технологию дистанционного зондирования, которая посылает импульс световой энергии, а затем регистрирует количество этой энергии, отраженной обратно.

Камера способна работать день и ночь, она может создавать 2D и 3D реконструкции поверхности Земли при различных погодных условиях. Поскольку он полагается на оптические волны, и способен создавать изображения с гораздо более высоким разрешением и лучшей детализацией – это описывается как "квантовый скачок".

Эксперты провели успешное испытание на озере Цинхай на северо-западе Китая с устройством SAL с одной стороны и целью на расстоянии 101,8 км. В результате была достигнута исключительная четкость изображения на этом расстоянии, пишет MailOnline. При этом устройство обнаруживало детали размером до 1,7 миллиметра и измеряло расстояния с точностью до 15,6 миллиметра.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что спутник NASA заметил таинственный "остров-призрак".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!