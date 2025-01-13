Появился и исчез: спутник NASA заметил таинственный 'остров-призрак'

После извержения грязевого вулкана в начале 2023 года в Каспийском море появился остров. Он был зафиксирован спутником NASA у побережья Азербайджана.

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Однако к концу 2024 года остров почти размылся. По данным Обсерватории Земли NASA, он скрылся из виду, "как призрак".

Мощные извержения грязевого вулкана Кумани-Бэнк создавали подобные временные острова несколько раз с момента его первого зафиксированного извержения в 1861 году. Также известный как Чигил-Дениз, этот объект расположен примерно в 25 километрах от восточного побережья Азербайджана.

На снимках спутников видно, как остров появляется и уменьшается. В ноябре 2022 года (слева) гребень вулкана оставался под поверхностью моря. К 14 февраля 2023 г. (посередине) появился остров, а шлейф осадочных пород дрейфовал от него. По словам геолога из Университета Аделаиды Марка Тингей, дополнительные спутниковые наблюдения свидетельствуют, что остров появился между 30 января и 4 февраля и имел около 400 метров в диаметре. К концу 2024 года (справа) над водой была видна значительно уменьшенная часть Кумани-Бэнк.

Предыдущие восемь зарегистрированных извержений вулкана происходили вспышками, которые длились менее двух дней, и создавали острова разного размера и долговечности, пишет MailOnline.

Геолог назвал грязевые вулканы удивительными объектами, которые остаются в значительной степени неисследованными и мало понятными. Он пояснил, что большинство грязевых вулканов размером от нескольких метров до нескольких километров в диаметре находятся в районах с активной тектоникой или высокими темпами седиментации (оседания частиц).

"Геологи подсчитали более 300 таких вулканов в восточном Азербайджане и на берегу Каспийского моря, причем большинство из них встречаются на суше", – прокомментировали в NASA.

Извержения грязевых вулканов могут быть опасны, поскольку они способны выбрасывать большое количество материала и даже пламя за короткий промежуток времени. Грязевые вулканы Азербайджана связаны с обширной углеводородной системой Южно-Каспийского бассейна и, как известно, выделяют горючие газы, такие как метан, вместе с характерными грязевыми суспензиями. Неизвестно, было ли извержение Кумани-Бэнка в 2023 году огненным, но прошлые извержения этого и других близлежащих грязевых вулканов поднимали в воздух башни пламени на сотни метров.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что NASA опубликовало впечатляющие кадры извержения вулкана на Гавайях.

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