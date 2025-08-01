Ось Земли меняет наклон, в этом виноваты люди: какое открытие сделали ученые

Ученые зафиксировали смещение оси вращения Земли на 80 см за менее чем два десятилетия, что может иметь серьезные последствия для климата и уровня моря. Это ставит под сомнение предыдущие представления о стабильности вращения Земли и его взаимосвязь с глобальными климатическими процессами.

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Изменение наклона планеты может способствовать повышению уровня моря и усилению климатической нестабильности. Исследование, опубликованное в Geophysical Research Letters, связывает этот процесс с массовым откачиванием грунтовых вод.

Человеческое влияние на вращение планеты

Исследование охватывает период с 1993 по 2010 годи показывает, что перераспределение массы из-за добычи грунтовых вод имеет наибольшее влияние на дрейф полюсов вращения. По словам Ки-Вон Со из Сеульского национального университета, массовое откачивание воды для орошения и потребления переносит около 2150 гигатонн воды из подземных запасов в океаны.

"Полюс вращения Земли на самом деле сильно меняется. Наше исследование показывает, что среди причин, связанных с климатом, перераспределение грунтовых вод на самом деле имеет наибольшее влияние на дрейф полюса вращения", – отметил исследователь.

Подобно волчку, на которую добавляют небольшой вес, планета меняет ось вращения. Хотя движение воды влияет на вращение не впервые, это исследование впервые количественно показывает масштаб эффекта, доказывая его значительную роль в глобальной геофизике.

Глобальные последствия локальных действий

Одним из самых тревожных аспектов этого исследования являются его последствия для глобального повышения уровня моря. Хотя перераспределение воды влияет на наклон Земли, оно также способствует повышению уровня моря, что вызывает растущее беспокойство у прибрежного населения. Поскольку грунтовые воды перекачиваются и переносятся в океаны, это увеличивает объем воды, который способствует глобальному повышению уровня моря.

В долгосрочной перспективе, если перекачка грунтовых вод будет продолжаться такими же темпами, сложный эффект может обострить и без того насущную проблему прибрежных наводнений. Это исследование показывает, что связь между перераспределением грунтовых вод и повышением уровня моря может быть более выраженной, чем изначально считали эксперты, создавая новые вызовы для усилий по смягчению последствий изменения климата.

Исследователь подчеркивает, что наблюдение за дрейфом полюсов помогает прогнозировать долгосрочные изменения климата и оценивать будущую доступность воды. Это критически важно для понимания каскадного влияния человеческой деятельности на природные процессы.

"Я очень рад найти необъяснимую причину дрейфа полюсов вращения. С другой стороны, как житель Земли и отец, я обеспокоен и удивлен, увидев, что перекачка грунтовых вод является еще одним источником повышения уровня моря", – сказал Сео.

Наибольший вклад в смещение оси Земли делают регионы с активным использованием подземных вод – западная часть Северной Америки и северо-западная Индия. Поскольку подземные воды откачиваются из этих районов и в конечном итоге попадают в океаны, это влияет на баланс распределения воды по всей планете. Это подчеркивает глобальный характер проблемы, подчеркивая тот факт, что местные экологические практики могут иметь широкомасштабные последствия.

Ученые отмечают, что эти процессы усиливаются изменением климата и могут привести к более экстремальным погодным явлениям и ускоренному поднятию уровня моря. Исследование открывает новые перспективы для изучения взаимосвязи между человеческой деятельностью, гидрологическими процессами и глобальной стабильностью планеты.

Что предшествовало

Деятельность человека, в частности вырубка лесов, загрязнение и изменение климата, вызывает появление новых сезонов, которые ранее не существовали. В то же время традиционные времена года теряют свои четкие границы или исчезают совсем. Такие изменения имеют серьезные последствия для экосистем, экономики и культур, которые зависят от предсказуемости природных ритмов.

Как сообщал OBOZ.UA, под толщей льда и воды Антарктиды ученые обнаружили сеть глубоких подводных каньонов, которые оказались гораздо многочисленнее, чем считалось ранее. Эти каньоны, сформированные природными процессами, имеют огромные размеры и играют ключевую роль в океанических и климатических процессах, пишет Daily Mail.

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