Историческое событие: зонд NASA, который считается самым быстрым объектом в мире, прикоснулся к Солнцу

24 декабря космический корабль NASA вошел в историю, приблизившись к Солнцу ближе, чем любой космический корабль раньше. Этот рекорд был совершен солнечным зондом Parker Solar Probe.

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Зонд NASA, который считается самым быстрым объектом в мире, пролетел 6,1 миллиона километров от солнца, выдерживая сильное тепло внешней атмосферы нашей звезды, короны. Этот пролет стал 22-м случаем, когда Паркер был так близко к солнцу, пишет Space.

Однако пока неизвестно, выжил ли Паркер, потому что NASA пришлось потерять связь с космическим кораблем во время этого пролета. Первое доказательство того, что все прошло хорошо, придет 27 декабря, сообщает агентство.

"Ни один созданный человеком объект никогда не проходил так близко к звезде, поэтому Parker будет действительно возвращать данные с неизведанной территории", – говорит Ник Пинкин, руководитель миссии Parker Solar Probe в Лаборатории прикладной физики Джонса Хопкинса (APL).

Космический корабль, прикоснувшийся к солнцу, двигался со скоростью 692 000 км/ч, побив свой ранее установленный рекорд скорости. Для сравнения это примерно в 300 раз быстрее, чем максимальная скорость реактивного истребителя Lockheed Martin здесь, на Земле. Этого невероятного подвига скорости удалось добиться благодаря помощи семи гравитационных "усилий" от пролетов Венеры, последний из которых произошел в ноябре 2024 года.

Но рекорды – это лишь побочный эффект главной миссии Паркера: собрать больше данных о солнечной короне, пролетев поближе через звездную атмосферу. В частности, космическому кораблю нужно было выдержать температуру 980 градусов Цельсия. Поскольку гравитационное тяготение настолько сильно на этом расстоянии, зонд должен двигаться невероятно быстро, чтобы избежать скольжения в сердце Солнца, пишет MailOnline.

Ученые надеются, что эти данные помогут решить давнюю тайну внешней атмосферы Солнца, беспокоившую их десятилетиями. Так называемая "проблема нагрева короны" касается того факта, что, несмотря на то, что корона находится дальше от основного источника энергии Солнца (его ядра), она гораздо горячее поверхности Солнца, фотосферы.

Parker продолжит свою миссию, совершив облет Солнца 22 марта 2025, а затем его последний запланированный пролет состоится 19 июня 2025 года. Во время обоих этих сближений космический корабль приблизится к солнцу почти так же, как это было в канун Рождества, когда он двигался с такой же скоростью.

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