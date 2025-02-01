Окно в будущее. В чем тайна реки Шанай-Тимпишка, в которой человек может свариться заживо

Глубоко в сердце Амазонки в регионе Майантуяка в Перу существует река Шанай-Тимпишка, в которой человек может свариться заживо. Температура воды в ней достигает 100 °C.

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Название реки переводится как "сваренная от тепла солнца". Хотя она больше похожа на кадры из ужастика, климатологи из Университета Майами говорят, что она может стать "окном в будущее", ведь это позволяет понять, как повышение температуры во время глобального потепления повлияет на состав леса, пишет MailOnline.

Впервые эту реку открыл миру геофизик Андрес Рузо. Хотя она уже давно является легендой в Перу, когда исследователь услышал о ней, он подумал, что такое явление не может существовать. По его мнению, для кипения даже небольшой реки понадобится множество геотермального тепла, а бассейн Амазонки далек от действующих вулканов. Однако, решившись навестить ее, он подтвердил правдивость легенды.

По его словам, тепло воздуха, выходящего из реки, настолько интенсивно, что вы можете почувствовать, как он горит в вашем носу и легких.

"Я видел, как туда упало много животных, от птиц до рептилий. Сложные организмы, такие как мы, плохо справляются с такими высокими температурами. Мы буквально начинаем вариться вживую", – пояснил он.

Такую высокую температуру воды у реки благодаря горячим источникам, питающимся из разломов. Когда дождь выпадает на окружающую территорию, он собирается в пористой осадочной породе. Двигаясь через породы, вода нагревается от первоначального тепла земной коры. В конце концов, она встречает большой надвижной разлом, или трещину. А когда вода падает за ней, она вынуждает нагретую воду подниматься вдоль линии разлома на поверхность.

Исследователи из Университета Майами считают, что кипящая река может служить естественным экспериментом, чтобы видеть, как на природу будет влиять глобальное потепление.

"Это действительно дает нам окно в будущее. Амазонка станет горячее, хотим мы этого или нет. И эта река позволит нам понять, как повышение температуры повлияет на состав леса", – говорит Райли Фортье, ведущий автор исследования, объясняя, что они смогут узнать, какие виды будут утрачены, и каким может быть состав леса в будущем.

Команда посетила реку в 2022 году и составила на карте все тропические растения и деревья, найденные в 70 местах. Они начали движение вверх по течению, где температура ниже, а затем спустились в самую горячую часть кипящей реки. Их карты показали, что разнообразие растений вокруг самой горячей части реки резко упало, и лишь несколько видов способны выдерживать жару.

По словам ученых, это может являться признаком того, как весь тропический лес Амазонки будет выглядеть в будущем, с наступлением глобального потепления.

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