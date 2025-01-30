В пещерах Ирландии нашли грибок, превращающий пауков в зомби

В системах пещер Ирландии нашли грибок, превращающий пауков в зомби. На основе морфологических и молекулярных доказательств подтверждено, что обнаруженный паразит является новым видом.

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Ученые исследовали, что грибком были поражены пещерные пауки, плетущие шары (Metellina merianae). А также были инфицированы родственные пауки, Meta menardi, занимающие различные экологические ниши в пределах пещер, пишет Phys.org.

Доктор Гарри Эванс, почетный сотрудник CAB International, возглавил ученых, включая Музей естествознания Дании и Королевский ботанический сад Кью, чтобы исследовать принадлежность гриба, найденного на пауке в Северной Ирландии.

С помощью местного спелеолога, кроме пещерного паука, были найдены другие виды пораженных новым видом пауковых грибков в системах пещер Северной Ирландии и Республики Ирландия.

По словам исследователей, все зараженные пауки находились на потолке или стенах пещер. Эти обычно уединенные пауки покинули свои логова и мигрировали, чтобы умереть в отдаленных местах.

Ученые отмечают, что это отражает поведение муравьёв, зараженных грибами рода Ophiocordyceps, находившихся в атлантических тропических лесах Бразилии.

Такие манипуляции насекомых с целью содействия распространению грибковых спор описываются в многочисленных научных работах о "грибах-зомби", которые манипулируют сознанием своих жертв.

На основе этих исследований уже даже созданы устрашающие видеоигры о грибах паразитах, которые управляют мозгом людей. Однако на людей такое влияние не распространяется, успокаивают биологи.

OBOZ.UA ранее писал, что исследователь в Амазонии наткнулся на мертвого тарантула, зараженного "зомби-грибком".

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