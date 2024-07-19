Одно из самых изолированных в мире племен вышло из тропических лесов Амазонии: что произошло. Уникальные фото

Члены одного из наиболее изолированных племен мира Машко-пиро, проживающих в отдаленных частях перуанской Амазонии, впервые покинули привычную среду обитания и вышли на берег реки в регионе Мадре-де-Диос. Такое необычное поведение коренных жителей тропиков возникло по причине увеличения количества лесорубов на их землях.

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Наименее контактный народ, состоящий из 750 человек, проживает между двумя природными заповедниками юго-востока Перу, сообщает Metro UK. Представителям племени приходится чаще выходить из привычного укрытия, чтобы найти пищу и избежать рабочих.

Директор правозащитной организации Survival International Кэролайн Пирс рассказала, что уникальные снимки Машко-пиро дают понять, что членам этнической группы приходится бежать из своего дома, ведь там готовятся начать работы по вырубке деревьев.

"Это безоговорочное доказательство того, что большое количество Машко-пиро живет в районе, который правительство не только не смогло защитить, но и фактически продало лесозаготовительным компаниям. Лесорубы могут занести новые болезни, которые уничтожат Машко-пиро. К тому же существует риск насилия с обеих сторон, поэтому очень важно, чтобы территориальные права племени были признаны и защищены законом", – подтвердил слова коллеги представитель Федерации коренных жителей реки Мадре-де-Диос и ее приток (Fenamad) Альфредо Варгас Пио.

По словам общественных деятелей, более 50 человек изолированного народа вышли в поселок Монте-Сальвадо. Еще 17 представителей были замечены вблизи населённого пункта Пуэрто-Нуэво. Отдельная группа коренных жителей Амазонии пересекла границу с Бразилией.

"Они убегают от лесорубов с перуанской стороны. Обычно в это время года они появляются на пляжах только для того, чтобы взять яйца трокаи (амазонской черепахи). Именно тогда мы находим их следы на песке", – отметила Роза Падилья, участница Миссионерского совета коренных народов.

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