Одна из самых необычных на Земле. Ученые раскрыли секрет нервной системы осьминогов
Ученые из Чикагского университета раскрыли секрет нервной системы осьминогов, которая является одной из самых необычных на Земле. Они узнали о критическом механизме, обеспечивающем исключительные движения его восьми рук и сотен присосок.
Осьминоги славятся своей поразительной универсальностью в маневрировании окружающей средой. Они используют невероятную ловкость своих рук, сгибая и скручивая с почти бесконечной свободой движений. Последнее исследование поможет не только понять способ, благодаря которому эти морские жители ориентируются в мире, но может даже стать основой для будущих конструкций мягких роботов, пишет Science Alert.
"Если у вас есть нервная система, которая контролирует такие динамические движения, то это хороший способ ее настроить. Мы считаем, что эта особенность развилась у мягкотелых головоногих моллюсков с присосками для осуществления этих червяковидных движений", – комментирует исследование нейробиолог Клифтон Рагсдейл.
Нервная система осьминога – одна из самых необычных на Земле. В отличие от других умных животных, она очень разветвлена. Значительная часть ее 500 миллионов нейронов распределена между восемью руками. На самом деле в руках осьминога находится больше нейронов, чем в голове.
Их руки способны самостоятельно принимать решения и могут продолжать реагировать на раздражители после того, как их отрезают. Каждый из них имеет больше степеней свободы, чем мы можем сосчитать. А любой из сотен его присосок, способных "ощутить" химический состав среды, в которой обитает осьминог, может самостоятельно менять форму.
Нейроны в руках осьминога сосредоточены вдоль осевого нервного канатика, волнисто проходящего вдоль каждой руки, с узлами, сосредоточенными вокруг каждой из присосок. Это кажется сложным и целенаправленным, и команда под руководством нейробиолога Кэсседи Олсена хотела подробно изучить этот процесс, чтобы увидеть, смогут ли они узнать больше о том, как он работает.
Они поместили под микроскоп продольные срезы рукава калифорнийского двоеточного осьминога (Octopus bimaculoides) и обнаружили то, чего никогда раньше не видели. Вдоль осевого нервного канатика нейронные клетки упакованы в сегменты, разделенные перегородками, которые богаты соединительной тканью, где выходят нервы и вены, чтобы соединиться с мышцами поблизости. Осьминог использует их, чтобы ощущать окружающую среду через прикосновение.
Следя за этими связями, исследователи обнаружили, что нервы из нескольких сегментов соединяются с разными мышечными областями. Это свидетельствует о том, что сегменты работают вместе, чтобы контролировать мускулы с высокой степенью точности.
Как пишет Tech Explorist, ученые назвали это сенсорно-моторное отражение "сукероптопией", термином, подчеркивающим сложную систему контроля, позволяющую осьминогам точно ориентироваться и манипулировать своей средой.
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