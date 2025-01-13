Самый милый краб в мире: видео крошечного существа с озадаченным видом стало вирусным

Ученые из национального управления океанических и атмосферных исследований натолкнулись на детеныша краба. Они опубликовали видео с маленьким жителем океана, сидящим на ладони исследователя.

Видео дня

Миниатюрный ракообразный покорил сердца в Интернете, а видео стало вирусным в социальных сетях. Оно собрало более 10 миллионов просмотров на странице NOAA Fisheries в сети X.

Ученые обнаружили краба в Мексиканском заливе, в ходе исследования, когда они собирали образцы мезофотических и глубоководных видов кораллов для лабораторного выращивания и размножения.

"Это самый милый, самый колючий, самый крошечный краб в мире!" – подписали свой пост ученые

Этот вид крабов встречается в разных регионах, преимущественно в водах Центральной и Южной Америки, включая Тихий и Атлантический океаны, и обитает на глубине от 200 до 2000 метров под водой. По мнению ученых, маленького краба вынесло на поверхность на полиэтиленовом пакете, который подняли с морского дна во время экспедиции в августе 2024 года.

Как видно на видео, у него крепкий колючий панцирь, типичный для королевских крабов, помогающий ему избегать хищничества голодных глубоководных существ, пишет NewsWeek.

Наибольший образец этого вида имел раковину размером 11,6 сантиметра в диаметре и 12,2 сантиметра в длину, не считая лап. То есть крабик на видео далеко не в натуральную величину.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что ученые обнаружили в глубинах Тихого океана "потерянный мир".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!