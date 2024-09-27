Новая карта Млечного Пути содержит более 1,5 миллиарда объектов: она 'навсегда изменит представление о нашей Галактике'. Фото

Астрономы Европейской южной обсерватории опубликовали крупнейшую в истории инфракрасную карту Млечного Пути, содержащую более 1,5 миллиарда объектов. Работа длилась более 13 лет и содержит более 500 терабайтов данных.

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Этот проект был крупнейшим за всю историю Европейской обсерватории, он содержал более 200 000 изображений, сделанных VISTA – обзорным телескопом видимого и инфракрасного диапазонов для астрономии в обсерватории Паранал в Чили. Исследователи отмечают, что новая карта "навсегда изменит представление о нашей Галактике", пишет LiveScience.

Чтобы создать наиболее подробную инфракрасную карту Млечного Пути, астрономы использовали VISTA InfraRed CAMera (VIRCAM) – инфракрасную камеру, всматривавшуюся сквозь пыль и газ, чтобы обнаружить излучение от ранее незамеченных источников.

Это позволило телескопу зафиксировать инфракрасное свечение от "звезд-неудачников" – объектов, пересекающих границу между планетами-гигантами и малыми звездами, также известными как коричневые карлики – и гравитационно несвязанных планет-изгнанников.

"Мы сделали так много открытий, что навсегда изменили представление о нашей Галактике", – заявил руководитель проекта, соавтор исследования, астрофизик из Университета Андреса Белло в Чили Данте Миннити.

По словам ученых, полученный набор данных огромен: он охватывает площадь неба, эквивалентную ширине 8600 полных Лун, и содержит в 10 раз больше объектов, чем карта, опубликованная той же командой ученых в 2012 году.

Теперь, когда проект завершен, исследователи будут ждать обновления до VISTA и Очень большого телескопа ESO. Это позволит экспертам разделить входной свет на составляющие спектры, чтобы исследователи могли лучше понять химический состав недавно открывшихся объектов.

Ученые отмечают, что собранный набор данных содержит миллионы объектов, которые позволят делать новые открытия в течение многих лет.

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