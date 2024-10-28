'Никогда не видел такого раньше'. Ученые реконструировали лицо суданской принцессы, похороненной в Египте 2500 лет назад

Ученым удалось реконструировать лицо суданской принцессы, мумифицированной и похороненной в Египте 2500 лет назад. Благодаря современным технологиям лицо женщины ожило в цифровом формате.

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Эксперты, воссоздавшие принцессу, считают, что она была чернокожей женщиной из королевства Куш, одной из величайших империй древнего мира, контролировавшей Верхний Египет и чьи земли включали современный Судан. Реконструированная голова и саркофаг женщины будут представлены на открывшейся 8 ноября выставке музея Waters Rising, пишет TheGuardian.

Доктор Крис Ринн, черепно-лицевой антрополог и судебно-медицинский эксперт, заверил, что женщина в саркофаге имела форму черепа, которая не была классической древнеегипетской. "Форма черепа не похожа ни на один из древних египтян, которых я видел раньше. Обычно эти черепа узкие и длинные, имеют более заметные узкие носы и более длинные лица", – отметил ученый.

"Лицо на саркофаге длинное с длинным узким носом, то есть совсем другое, чем было у женщины на самом деле. Но это было довольно распространенным явлением в те времена. Однако на внутренней стороне крышки изображена женщина с гораздо более темной кожей", – добавил Крис Ринн.

На саркофаге изображена также богиня Маат, роль которой в подземном мире состояла в том, чтобы взвесить прибывшую душу с пером.

По информации исследователей, саркофаг был найден в конце XIX века и продан из музея в Каире бизнесмену и государственному чиновнику Аллоа примерно в 1892 году. Впоследствии он был подарен музею Перту.

По словам исследователей, иероглифы на саркофаге женщины показывают, что похороненное в нем лицо имело имя "Та-Кр-Хб" или "Такерхеб". Считается, что она была жрицей или принцессой, умершей в возрасте тридцати лет и страдавшей от сильного кариеса. Она жила во время 25-26-й династии (ок. 760-525 гг. до н. э.).

"Из реконструкции лица Криса мы теперь знаем, что женщина – Кушит. Она из королевства Куш, соседствовавшего с Древним Египтом в Судане. В это время, 2500 лет назад, именно Кушитская империя завоевала Египет. Поэтому была целая серия черных кушитских фараонов", – рассказал ответственный за коллекции музея доктор Марк Холл.

В изображении Криса Ренная женщина на реконструкции лиса. "Все жрицы и священники сбривали каждый волос из тела, потому что они бальзамировали мертвые тела. Это было и церемониально, и гигиенически. Если бы она была принцессой, она, наверное, тоже побрила бы голову, но могла бы одеть парадный парик", – отметил антрополог.

Марк Холл подчеркнул, что видеть лицо Та-Кр-Хб "удивительно: "Мы надеемся, что это даст посетителям ощущение, что это кто-то, с кем можно легко пообщаться".

OBOZ.UA ранее писал, что ученые реконструировали лицо древнеегипетской "кричащей мумии".

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