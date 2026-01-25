Некоторые растения могут выращивать 'фейковые' ягоды: в чем причина

Растения, которые не могут образовывать семена, имеют большую проблему: они могут расти на одном месте, но им трудно распространяться. Без семян, которые могут переноситься ветром, водой или животными, бесполое растение часто остается вблизи своей "матери", накапливаясь на одном участке и подвергаясь риску локального вымирания. Однако один из видов ямса нашел хитрый обходной путь.

Вместо того, чтобы полагаться на семена, ямс образует крошечные "клоны-зачатки", похожие на ягоды, обманом заставляя птиц съесть их и перенести в новые места. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которые были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Оно было проведено под руководством Китайской академии наук.

Что известно о "сообразительном" растении

Речь идет о виде Dioscorea melanophyma – бесполый ямс. Исследователи сообщают, что он образует черные, блестящие луковички – небольшие структуры, похожие на луковицы, которые могут превратиться в новое растение – имитирующие местные ягоды.

Птицы глотают их как пищу, а затем бросают в другое место, обеспечивая растению способ распространения, которого нет у большинства бесполых растений.

Они вообще не образуют семян, а полагаются на такие структуры, как побеги, клубни, луковицы, корневища, фрагментацию или споры – методы, которые создают генетические копии родительского растения. Это может быть преимуществом, когда партнеров или опылителей мало. Но есть и недостаток: бесполое размножение ограничивает генетическое разнообразие, что может уменьшить способность растения адаптироваться к изменению условий.

Мимикрия, к которой прибегает ямс, распространена в природе, но этот ее вид – необычен. Вместо того, чтобы имитировать что-то опасное, чтобы избежать хищников, этот ямс имитирует что-то вкусное, чтобы привлечь животную "службу доставки".

"Луковицы растения черные и блестящие, похожие на ягоды, которые уже ищут местные птицы. Это имеет значение, поскольку птицы умеют находить плоды, а также являются прекрасными переносчиками. Когда птица съедает луковицу, она может перенести ее за пределы непосредственного окружения материнского растения", – пишет Earth.com.

Такой вид распространения с помощью животных путем поедания называется эндозоохорией. Это очень распространенное явление для семян. Особенность этого случая с ямсом заключается в том, что это не семена.

Это вегетативные размножающие органы – по сути, "клоны" растений – и, по словам исследователей, других известных примеров подобного обманчивого бесполого размножения с помощью эндозоохории не существует.

Важным является еще один момент – исследование показало, что луковицы могут пережить прохождение через пищеварительную систему птиц и оставаться жизнеспособными.

