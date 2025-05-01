Неизвестно, где приземлится: на Землю упадет фрагмент советского спутника

Кусок советского космического корабля, предназначенного для посадки на Венеру и запущенного 53 года назад, должен вернуться на Землю в следующие выходные. И пока никто не знает, где он может приземлиться.

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Как пишет издание Live Science, зонд "Космос-482", созданный и запущенный СССР в 1972 году, был построен в рамках программы "Венера". Участники этой программы преследовали цель собрать данные с адской поверхности соседней с нашей планеты.

Но неисправность верхней ступени ракеты-носителя "Союз", поднявшей корабль в небо, сорвала его миссию. Аппарат потерял скорость, необходимую для достижения планеты и остался на эллиптической орбите вокруг Земли.

Анализ, проведенный недавно с помощью телескопа, показал, что потерянный модуль неисправного космического корабля спускается. И должен вернуться на Землю ориентировочно 10 мая. Дата может сместиться вперед или назад на несколько дней.

"Поскольку этот посадочный модуль был разработан для того, чтобы пережить прохождение через атмосферу Венеры, вполне возможно, что он переживет вход в атмосферу Земли целым и невредимым, а также ударится об нее", - написал в своем блоге Марко Лангбрук преподаватель по космической ситуационной осведомленности в университете Делфта в Нидерландах. Именно он выяснил, что модуль скоро вернется на Землю. Риски он при этом назвал не слишком высокими, но и не нулевыми.

"Космос 482" был построен как родственный "Венере 8" зонд, который был запущен в июле 1972 года и стал вторым аппаратом (после "Венера 7"), севшим на поверхности Венеры. Оказавшись там, "Венера 8" передавала данные с планеты в течение чуть более 50 минут, прежде чем его поджарила негостеприимная раскаленная атмосфера планеты.

После неудачного запуска "Космос 482" раскололся на две части, состоящие из основного корпуса и посадочного модуля. Первый вошел в атмосферу Земли спустя девять лет после запуска, произошло это 5 мая 1981 года. А аппарат, который сейчас двигается по нисходящей траектории, оставался на своей орбите в течение 50 с лишним лет.

Когда посадочный аппарат весом 495 килограммов и длиной 1 метр вернется на Землю, Лангбрук предполагает, что он будет двигаться со скоростью примерно 242 км/ч, поэтому он сравнивает риск падения устройства с риском падения метеорита. Лангбрук говорит, что пока рано говорить о том, где приземлится обреченный аппарат.

"С наклоном орбиты в 52 градуса спускающийся аппарат "Космос 482" может приземлиться где угодно между 52 градусами северной и 52 градусами южной широты", - написал он в статье для The Space Review. "Сюда входит большинство южной и средней широты Европы и Азии, а также Америка и вся Африка и Австралия. Конечно, самые большие шансы, что он приземлится в одном из океанов, как это произошло с неудачной миссией "Фобос-Грунт" на Венере 15 января 2011 года", - добавил ученый.

Поскольку спутниковые трекеры продолжают наблюдать за падением космического корабля с орбиты, в ближайшие дни появится более ясная картина его неконтролируемого возвращения в атмосферу.

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