Небо залили космические огни: фото и видео метеорного дождя Геминидов

Этой ночью небо сияло космическими огнями. На 14 декабря пришелся пик одного из самых ярких и ожидаемых звездопадов года – метеорный дождь Геминидов.

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По данным NASA, он считается одним из самых "надежных" ежегодных метеоритных потоков в Северном полушарии, ведь за ночь наблюдатели могли уловить более 120 метеоров в час – это примерно две падающие звезды ежеминутно. И своими яркими фотографиями активно делились в соцсетях Х и Facebook.

Санни Шрестха поделился в Facebook композиционным фото метеоритного дождя из Непала.

Первые метеоритные потоки уже можно было увидеть с вечера 13 декабря, однако ярче всего небо залили вспышки ближе к 2-3 часам ночи, когда точка радианта самая высокая на небе.

Обозреватели неба отмечали, что видели яркие вспышки и в рассветные часы благодаря почти 24-часовому пиковому периоду этого уникального звездопада. Таким фото поделился на своей странице в соцсети фотограф из Филиппин Джордж Николас. "Мне удалось снять несколько метеоров. Это было сюрреалистично – наблюдать, как они проносятся по ночному небу", – поделился он своими впечатлениями в сообщении.

Кроме того, что Геминиды являются одним из наиболее плодотворных годовых метеорных потоков в году, эти вспышки часто разноцветные – белые, желтые, зеленые, красные и синие полосы простираются по небу, говорят астрономы.

Правда, парад Геминидов в этом году несколько освещал почти полную Луну. Однако астрономы накануне давали советы, как, несмотря на яркий лунный свет, увидеть метеоритные вспышки, пишет EarthSky.

Наблюдатели пытались спрятаться в лунной тени или стать спиной к Луне, чтобы ее свет не портил обзор. Однако профессиональным фотографам удалось зафиксировать потоки Геминиды и в сиянии Луны, что выглядело очень эффектно.

А известный американский радиоведущий Лу Брут даже зафиксировал лунное гало этой ночью, через которое пролетают метеоритные вспышки и поделился этим уникальным фото на своей странице в Facebook.

По словам астрономов, этот декабрьский звездопад уникален не только своей яркостью, насыщенностью и разноцветностью, но и происхождением. Ведь в отличие от других метеоритных дождей, являющихся результатом комет, Геминиды единственные, рождающиеся от астероида, известного как 3200 Phaethon, пишет Space.com.

Если кто-то упустил небесный фейерверк минувшей ночью, то еще и в ночь на 15 декабря можно увидеть метеоритные вспышки Геминидов, однако с меньшей интенсивностью, говорят астрономы.

Ранее OBOZ.UA писал, что жители Земли увидят настоящее космическое шоу благодаря метеоритному потоку Геминиды.

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