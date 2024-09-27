Не 'Кинжал'. Загадочные звуки взрывов, которые слышал весь Киев, мог повлечь за собой Конус Маха: что это за явление

С утра 26 сентября по всей Украине трижды объявлялась воздушная тревога из-за атаки ракет "Кинжал", летевших в направлении Староконстантинова Хмельницкой области. Однако звуки, похожие на взрывы, могли слышаться в Киеве и ряде других областей, так что многие медиа написали о масштабной атаке.

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Однако в Киевской городской военной администрации отметили не распространять дезинформацию, ведь в столице в это время не было взрывов. Скорее всего мощные звуки повлекло за собой явление Конус Маха, в этом случае вызванное аэробалистической ракетой "Кинжал" во время пролета над Киевом.

Явление Конус Маха

По определению ученых, Конус Маха – это поверхность, возникающая при движении тела, излучающего звук, со скоростью больше скорости звука. То есть Конус Маха возникает, когда тело движется быстрее, чем генерируемые им волны.

Чаще это явление проявляется от звуковой ударной волны сверхзвукового самолета. К сожалению, за более 10 лет войны многие украинцы видели, как над ними пролетает сверхзвуковой самолет и точно запомнили мощный звук ударной волны, которым сопровождается движение тела на скорости свыше 1 Мах, то есть больше скорости звука в данной среде.

Область распространения ударной волны от сверхзвукового самолета ограничена конусом Маха. Группе ученых из университета Иллинойса в Урбане-Шампейне (США) и научно-исследовательского Университета Цинхуа (Китай) удалось зафиксировать "ударную волну" из фотонов. Как и звук, фотоны света имеют волновую природу, поэтому образуют такой же конус Маха, если тело быстрее, чем скорость света в окружающей среде.

Ученые отмечают, что световая ударная волна имеет форму конуса, как и звуковая, пишет Science Advances. Чтобы записать это явление на видео, исследователи использовали в качестве подвижного тела лазерные импульсы. Соответственно импульсы света двигались с "сверхсветовой" скоростью, то есть быстрее, чем скорость света в окружающей среде.

Что слышали киевляне?

Так что звуки взрывов, которые киевляне слышали в разных аспектах, совпадавших с траекторией ракеты "Кинжал" – это звуки преодоления звукового барьера. Ведь ученые отмечают, что ракета летит на почти гиперзвуковой скорости на финальной стадии. Соответственно вдоль ее движения, а это были Черниговская, Киевская, Житомирская, Винницкая и Хмельницкая области – были слышны громкие звуки. Об этом сообщил специализированный Telegram-канал monitor.

"Звук мы слышим по мере прохождения ударной волны, которая распространяется конусом по телу ракеты. То есть, наблюдатели могут слышать звук ударной волны по траектории движения ракеты", – подчеркнули эксперты.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Киеве и других регионах слышали звуки взрывов во время пролета "Кинжалов".

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