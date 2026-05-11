Не диета и спорт: ученые назвали фактор, который критически влияет на продолжительность жизни

Здоровое питание и регулярные тренировки традиционно считаются главными частями долгой жизни. Однако новое исследование американских ученых показало, что существует еще более важный фактор, который непосредственно влияет на продолжительность жизни человека.

Речь идет о полноценном сне, недостаток которого оказался более серьезной угрозой для здоровья, чем неправильный рацион или малоподвижный образ жизни. Ученые проанализировали данные тысяч людей и установили четкую связь между недосыпанием и более низкой ожидаемой продолжительностью жизни. Исследователи отмечают: сон должен стать таким же приоритетом, как правильное питание и физическая активность.

Сон оказался важнее диеты и физических нагрузок

Исследование провели специалисты из Oregon Health & Science University в США. Они изучили результаты национальных опросов американцев за период с 2019 до 2025 года и сравнили данные о продолжительности жизни с информацией о сне участников, пишет ScienceAlert.

Ученые считали недостаточным сон менее семи часов в сутки. При анализе они также учли другие факторы, которые могут влиять на здоровье и долголетие, в том числе уровень физической активности, образование, занятость и образ жизни. Несмотря на это недостаток сна всё равно остался одним из самых сильных показателей сокращения продолжительности жизни. Более сильное негативное влияние, по словам исследователей, имело только курение.

Авторы работы отмечают, что даже они были удивлены столь мощной связью между недосыпанием и рисками для здоровья. По их мнению, результаты исследования еще раз доказывают, что людям необходимо стремиться спать не менее семи-девяти часов в сутки.

Почему недосып опасен для организма

Специалисты объясняют, что полноценный сон играет ключевую роль в работе почти всех систем организма. Даже одна ночь без достаточного отдыха может негативно повлиять на мозговую деятельность, иммунитет и общее состояние человека.

Исследователи отмечают, что хронический недосып повышает риск развития ожирения, диабета и других заболеваний, которые в перспективе могут сокращать жизнь. В то же время они подчеркивают: исследование носит наблюдательный характер, поэтому не доказывает прямую причинно-следственную связь, однако демонстрирует очень сильную закономерность.

Учёные также обратили внимание, что улучшить режим сна вполне реально даже при насыщенном графике. Они советуют меньше пользоваться смартфоном перед сном, избегать бесконечного просмотра новостей в постели и добавлять в повседневную жизнь легкую физическую активность, например йогу или тайцзи.

Американская академия медицины сна и Sleep Research Society рекомендуют взрослым людям спать не менее семи часов в сутки. Эксперты убеждены: качественный ночной отдых не только улучшает самочувствие, но и может существенно повлиять на продолжительность жизни.

