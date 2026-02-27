NASA обнаружило в пустыне загадочные круги в самом сердце Саудовской Аравии. Фото

С орбиты северная пустыня Саудовской Аравии почти везде выглядит как бесконечное наслоение оранжевых дюн. Однако на одном из снимков NASA можно увидеть в самом центре пустыни цепь ярко-зеленых кругов. Это – оазис, известный под названием Джубба.

Узор настолько геометрический, что кажется гигантским проектом современного искусства, отмечает ECOnews. Но на самом деле он рассказывает историю древних озер, о современном сельском хозяйстве и будущем водных ресурсов в засушливых районах.

Удивительная защита

Джубба сегодня – город-оазис, расположенный в котловине давно исчезнувшего озера в самом сердце пустыни Нафуд, в 650 километрах к северо-западу от Эр-Рияда. Сегодня бывшее дно озера находится на сотни футов ниже окружающего песчаного моря и простирается примерно на 20 километров в длину, образуя естественную впадину.

С запада оазис прикрывает "удивительная защита". Это Джабаль Умм Синман – темный скалистый массив, чьи два холма напоминают отдыхающего верблюда. Через этот массив над оазисом преобладают западные ветры. Постоянство этого западного фена в NASA назвали "защитной ветряной тенью" – именно она до сих пор не позволяет движущимся дюнам накрыть собой Джуббу.

Город-оазис

Именно "ветряная тень" является главной причиной, по которой сельское хозяйство здесь сохранилось на протяжении поколений, в то время как другие озера в регионе высохли и исчезли. Именно благодаря ей оазис стал сначала поселком, а теперь и городом-оазисом в самом сердце Саудовской Аравии.

Эти круги на самом деле – поля сельского хозяйства, которые в отличие от привычных нам прямоугольных здесь являются результатом работы системы орошения. Распылители медленно вращаются вокруг своих скважин. Из космоса каждое орошаемое поле выглядит как почти идеальный диск, часто около километра в диаметре.

Подземная вода

Скважины питаются из глубоких водоносных горизонтов, заполненных так называемой "ископаемой водой", которая просачивалась под землю в более "влажные" периоды этой местности десятки тысяч лет назад.

Гидрологи описывают эти грунтовые воды как фактически невозобновляемые в условиях современного климата. По их подсчетам, перекачка "ископаемой воды" останется экономически выгодной лишь в течение нескольких десятилетий.

Наскальные рисунки

Еще одно отличие скал Джабаля Умм Синмана – это наскальные надписи и рисунки. Всего здесь есть чуть больше, чем 5500 надписей и 2000 изображений животных, включая верблюдов, горных козлов и даже собак на поводках.

Надписи и рисунки древних жителей Джуббы – часть Всемирного наследия ЮНЕСКО, которая фиксирует жизнь человека в гораздо более влажной "зеленой Аравии" прошлого.

Как сообщал OBOZ.UA, также в NASA обнаружили загадочные черные пятна в Сахаре, из-за которых дюны исчезают с одной стороны и растут с другой. Внимание ученых привлекли темные холмы с плоскими вершинами в Мавритании, которые резко контрастируют с бледными песками, нарушая однородность местности почти идеальной симметрией и темно-черными поверхностями.

