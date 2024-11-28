Найденный в Польше окаменевший кал динозавров, живших 200 миллионов лет назад, ошеломил ученых: что показало исследование

Чтобы лучше понять динозавров, ученые исследовали их бромалиты: остатки пищеварительной системы – кал и рвоту. Ученые изучили более 500 окаменелостей, собранных в течение 25 лет примерно из 10 мест в Польском бассейне, территории на юге Польши.

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Остатки вымерших гигантов датируются периодом позднего триаса вплоть до начала юрского периода, примерно от 247 до 200 миллионов лет назад. Исследователей ошеломили результаты проведенных анализов, пишет CNN.

Динозавры долгое время доминировали на Земле, появляясь во всех формах, размерах и формах, в то время как многие другие рептилии вымерли. Ученые до сих пор думают над тем, почему именно эти гиганты были столь эволюционно успешны. Новые исследования показывают, что некоторые ответы на этот вопрос могут содержаться в экскрементах динозавров.

"Мы многое знаем об их жизни и вымирании, но не знаем, как они появились", – сказал ведущий автор исследования о появлении динозавров и палеонтолог Упсальского университета в Швеции Мартин Кварнстрем.

"Бромолиты содержат много палеоэкологической информации, но палеонтологи воспринимали их преимущественно как шутку, потому что собирать копролиты – это смешно", – добавил Кварнстрем.

Однако ученые обнаружили, что окаменевшие калы и рвотные массы (научно известные как копролиты и регургиталиты) со временем увеличивались в размере и разнообразии, что указывает на появление больших животных и другую диету.

Изучая форму и содержание бромалитов и связывая их с окаменевшими скелетами и отпечатками ног, найденными на местах, исследователи смогли идентифицировать и классифицировать животных, которые, вероятно, оставили, говорят ученые.

Это позволило исследователям понять, сколько и какого типа и размера динозавров, а также других позвоночных животных было в ландшафте в определенный момент времени. Анализ, продолжавшийся 10 лет, позволил команде ученых выяснить, почему динозавры стали известны.

Детали исследования древних фекалий

По словам ученых, в некоторых случаях можно было провести визуальную оценку того, какой тип динозавра ответственен за бромалит, на основе размера и формы окаменелости. Но во многих случаях необходимо провести детальное 3D-сканирование внутренней структуры бромалита с помощью специального оборудования, чтобы понять, что содержат окаменелости.

Копролиты содержали остатки рыб, насекомых и растений, а иногда и других животных-хищников, говорят эксперты.

Согласно исследованию, динозавры эволюционировали, чтобы физически побеждать своих соперников. Прямая позиция динозавров, которая является результатом расположения их задних конечностей прямо под телом, в сочетании с гибкими лодыжками делала их чрезвычайно ловкими и эффективными, чем их конкуренты, такие как рептилии с растопыренными ногами. Кроме того, некоторые исследователи считают, что динозавры случайно смогли лучше адаптироваться к резким изменениям климата, произошедшим в конце триаса.

Исследование также показало, что остатки пищи, извлеченные из бромалитов, принадлежащих дицинодонтам (древним родственникам млекопитающих с головой в форме черепахи) свидетельствуют о том, что это существо имело ограниченный рацион, питаясь преимущественно хвойными деревьями.

Команда ученых обнаружила, что содержание копролитов первых крупных травоядных динозавров, зауроподоморфов содержало большое количество древесных папоротников, а также многие другие виды растений и древесный уголь.

Старший автор исследования Гжегож Недзведски отметил, что причиной эволюционного успеха динозавров было сообщение, которое актуально и сегодня: "Ешьте овощи и живите дольше".

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