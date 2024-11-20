Новый птерозавр из Германии с хвостом-мечом раскрыл секреты эволюции. Фото

Ученые идентифицирован хорошо сохранившийся ископаемый скелет птерозавра, которого нашли в на юго-восточной немецкой земле Бавария. Новый вид летучей рептилии, которую назвали Скифосура (Skiphosoura bavarica), восполняет большой пробел в понимании эволюции этих хищников, являвшихся важными компонентами экосистем в эпоху динозавров.

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Скифосура, имевший хвост-меч, жил в конце юрского периода примерно 147 миллионов лет назад. Этот птеродактиль является анатомически переходным между относительно небольшими длиннохвостыми птерозаврами, возникшими примерно 80 миллионов лет назад, и короткохвостыми, являющимися гигантами мелового периода, такими как Кетцалькоатлус, размах крыльев которого конкурировал с истребителем F-16, пишет GeoNe.

По словам палеонтологов, открытие Skiphosoura и другого вида под названием Dearc sgiathanach, жившего примерно 170 миллионов лет назад в Шотландии, помогло прояснить ключевые события в эволюции птерозавров.

"Это открытие также привлекает внимание к другим находкам птерозавров, которые мы уже сделали, лучше объясняя, куда они идут в генеалогическом дереве птерозавров", – сказал ведущий автор исследования, палеонтолог Дэвид Хоун из Лондонского университета королевы Мэри.

Новообретенное существо, научное название которого означает "хвост меча из Баварии", имело короткий и жесткий заостренный хвост, описывают исследователи. Почти каждая кость скелета образца сохранилась в трех измерениях, а не разбита, как у многих окаменелостей.

"Костный гребень ограничен передней частью морды. По всей вероятности, он был яркого цвета или с узором. Зубы достаточно длинные и острые – предназначены для прокалывания и удержания", – описал Хоун.

Вместе с динозаврами птерозавры были уничтожены 66 миллионов лет назад в результате массового вымирания после падения астероида на Землю, напоминают ученые.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Шотландии обнаружили уникальные остатки нового вида птерозавра.

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