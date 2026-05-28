Над Землей в июне взойдет Клубничная луна: когда можно будет увидеть

В конце первого летнего месяца любители астрономии и звездопада будут иметь возможность наблюдать за чрезвычайным небесным явлением – восходом Клубничной Луны. Это событие станет первым официальным полнолунием летнего сезона, которое подарит уникальное зрелище из-за своих особых геометрических характеристик.

Видео дня

В отличие от привычных ярких спутников, этот космический объект уникален тем, что будет двигаться по небосклону по самой низкой траектории за весь текущий год. Кроме низкого расположения, июньское полнолуние удивит наблюдателей своими минимальными астрономическими размерами. Чтобы зафиксировать этот удивительный момент во всей красе, стоит заранее подготовиться и выбрать правильную локацию с открытым горизонтом.

Когда будет клубничная Луна

Точная фаза максимального освещения спутника Земли наступит в понедельник, 29 июня. Однако пиковый момент не является лучшим временем для наблюдений. Наиболее впечатляющие виды откроются непосредственно во время восхода Луны, когда она появится над юго-восточным горизонтом в период сумерек.

Это космическое событие происходит всего через сутки после апогея – точки на орбите, где Луна находится на максимальном расстоянии от нашей планеты. Поэтому июньское явление классифицируют как "микролуние" (антипод известного суперлуния). Визуально такой спутник выглядит примерно на 12–14% меньше и несколько тусклее, чем обычно.

Свое сладкое название – Клубничная луна – это полнолуние получило не из-за окраски, а благодаря традициям коренных народов Северной Америки, которые связывали ее с началом сбора урожая дикой клубники. В различных источниках также можно встретить другие аутентичные названия:

Месяц созревания ягод;

Зеленая кукурузная луна;

Жаркая луна; Жаркая луна.

Что такое Клубничная луна

Это июньское полнолуние будет держаться ниже всего над Землей по сравнению с другими полнолуниями года. Такой эффект возникает из-за того, что полнолуние всегда зеркально отражает позицию Солнца. Поскольку летнее солнцестояние происходит всего за несколько дней до этого (21 июня), Солнце находится на своем самом высоком и самом длинном дневном пути. Соответственно, Полнолуние описывает самую низкую дугу на небе.

Из-за того что спутник длительное время будет находиться близко к линии горизонта, его лучи будут проходить сквозь более толстые слои земной атмосферы. Это окрасит лунный диск в приятные теплые желтые и оранжевые оттенки.

Несмотря на статус "микролуны", у горизонта спутник будет казаться человеку просто гигантским. Исследователи NASA объясняют это чисто психологическим эффектом, известным как "лунная иллюзия". Когда Луна находится низко, наш мозг подсознательно сравнивает ее размеры с наземными объектами: деревьями, небоскребами или горами. Как только она поднимается высоко в зенит, где нет ориентиров для сравнения масштаба, она сразу визуально "уменьшается".

Лучшим временем для наблюдения за Клубничной луной будет вечер 29 июня, во время так называемого "синего часа" – когда солнце уже зашло, а небо темнеет, но все еще сохраняет насыщенный цвет. Чтобы получить максимальное удовольствие от зрелища, учеными рекомендуется найти открытое поле, возвышенность или побережье с чистым обзором юго-восточной части неба.

OBOZ.UA предлагает посмотреть фотографии, какой была крайняя Кровавая Луна.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.