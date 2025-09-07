УкраїнськаУКР
Над Украиной взошла Кровавая Луна. Фото

Андрей Колотовкин
Новости. Общество
4 минуты
1,6 т.
Над Украиной взошла Кровавая Луна. Фото

Сегодняшний вечер принес украинцам редкое зрелище – полное лунное затмение превратило полную Луну в ярко-красный шар. Астрономическое явление произошло с 18:28 до 23:55 (по киевскому времени) и стало вторым полным затмением в 2025 году.

Как пишет издание Space.com в целом затмение можно было увидеть из Азии, Австралии, Африки и Европы."Продолжительность полной фазы составляла 82 минуты – от 17:30 до 18:52 GMT", – уточнили эксперты.

Над Украиной взошла Кровавая Луна. Фото

Астрономы объясняют, что во время такого явления Луна проходит через земную тень и приобретает медный или красноватый оттенок. Визуально это выглядит так, будто небесное светило "сгорает" в темноте.

Люди часто называют его Кровавой Луной, и на этот раз цвета действительно были насыщенными. Во многих городах Украины наблюдали за затмением прямо с балконов или крыш, делясь фото в соцсетях.

Над Украиной взошла Кровавая Луна. Фото
Над Украиной взошла Кровавая Луна. Фото

Наилучшие условия наблюдения

Полнее всего затмение смогли увидеть жители Азии и западной Австралии – именно там событие было видно от начала и до завершения. В Восточной Европе, в том числе и в Украине, Луна поднималась над горизонтом уже затемненной, что создало еще более драматичную картину. В Берлине, например, Луна появилась над горизонтом в 19:37 по местному времени, а в Лондоне – в 19:30.

Над Украиной взошла Кровавая Луна. Фото
Над Украиной взошла Кровавая Луна. Фото
Над Украиной взошла Кровавая Луна. Фото

Для наблюдения не нужны специальные приборы – В отличие от солнечных затмений, это явление безопасно для глаз. Во время глубокой фазы Луна казалась темнее, чем обычно, и светилась оттенками от ржаво-оранжевого до буро-красного.

Фото от наших корреспондентов

От корреспондентов OBOZ.UA собрали подборку фото лунного затмения в разных его фазах – от появления над горизонтом до самой глубокой тени. Фотографии пришли из Киева, Львова, Житомира, Одессы и других уголков Украины, где люди делились впечатлениями от ночного зрелища.

Над Украиной взошла Кровавая Луна. Фото
Над Украиной взошла Кровавая Луна. Фото
Над Украиной взошла Кровавая Луна. Фото
Над Украиной взошла Кровавая Луна. Фото
Над Украиной взошла Кровавая Луна. Фото
Над Украиной взошла Кровавая Луна. Фото
Над Украиной взошла Кровавая Луна. Фото

Когда ждать следующего

Жители Северной и Южной Америки в этот раз не увидели кровавого Луны. Но долго ждать им не придется – уже 2–3 марта 2026 года очередное полное лунное затмение будет видно в Азии, Австралии и Северной Америке.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что с точки зрения астрономии, лунное затмение происходит тогда, когда наш естественный спутник входит в полутень или в тень Земли. В такой момент Солнце, Земля и Луна выстраиваются в прямую линию и планета заслоняет собой источник света, что делает ночное светило тусклым, хотя оно и находится в этот момент в своей полной фазе.

