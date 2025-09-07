Над Украиной взошла Кровавая Луна. Фото

Сегодняшний вечер принес украинцам редкое зрелище – полное лунное затмение превратило полную Луну в ярко-красный шар. Астрономическое явление произошло с 18:28 до 23:55 (по киевскому времени) и стало вторым полным затмением в 2025 году.

Как пишет издание Space.com в целом затмение можно было увидеть из Азии, Австралии, Африки и Европы."Продолжительность полной фазы составляла 82 минуты – от 17:30 до 18:52 GMT", – уточнили эксперты.

Астрономы объясняют, что во время такого явления Луна проходит через земную тень и приобретает медный или красноватый оттенок. Визуально это выглядит так, будто небесное светило "сгорает" в темноте.

Люди часто называют его Кровавой Луной, и на этот раз цвета действительно были насыщенными. Во многих городах Украины наблюдали за затмением прямо с балконов или крыш, делясь фото в соцсетях.

Наилучшие условия наблюдения

Полнее всего затмение смогли увидеть жители Азии и западной Австралии – именно там событие было видно от начала и до завершения. В Восточной Европе, в том числе и в Украине, Луна поднималась над горизонтом уже затемненной, что создало еще более драматичную картину. В Берлине, например, Луна появилась над горизонтом в 19:37 по местному времени, а в Лондоне – в 19:30.

Для наблюдения не нужны специальные приборы – В отличие от солнечных затмений, это явление безопасно для глаз. Во время глубокой фазы Луна казалась темнее, чем обычно, и светилась оттенками от ржаво-оранжевого до буро-красного.

От корреспондентов OBOZ.UA собрали подборку фото лунного затмения в разных его фазах – от появления над горизонтом до самой глубокой тени. Фотографии пришли из Киева, Львова, Житомира, Одессы и других уголков Украины, где люди делились впечатлениями от ночного зрелища.

Когда ждать следующего

Жители Северной и Южной Америки в этот раз не увидели кровавого Луны. Но долго ждать им не придется – уже 2–3 марта 2026 года очередное полное лунное затмение будет видно в Азии, Австралии и Северной Америке.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что с точки зрения астрономии, лунное затмение происходит тогда, когда наш естественный спутник входит в полутень или в тень Земли. В такой момент Солнце, Земля и Луна выстраиваются в прямую линию и планета заслоняет собой источник света, что делает ночное светило тусклым, хотя оно и находится в этот момент в своей полной фазе.

