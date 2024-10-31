На Туринской плащанице не изображено лицо Иисуса Христа: новое исследование опровергло сенсацию

Вокруг Туринской плащаницы – полотна, в которое по убеждению верующих завернули тело Иисуса Христа после смерти – годами ведутся дискуссии по поводу ее подлинности. Новое исследование выявило, что отпечаток на саванне не мог быть сделан трехмерным телом человека, а, возможно, был сделан барельефом – неглубокой резьбой.

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Автор нового исследования Цицерон Мораес создал виртуальную симуляцию, в которой ткань была положена на тело, пытаясь воспроизвести знаменитое религиозное полотно. Но виртуальная ткань, когда ее положили ровно, показала более расширенное изображение, чем на Плащанице, пишет DailyMail.

"Объяснение отличий очень простое. Когда вы вращаете 3D-объект тканью, и этот объект покидает узор, похожий на пятна крови, эти пятна создают более прочную и более деформированную структуру в отношении источника", – сказал автор исследования, бразильский судебно-медицинский эксперт и 3D-иллюстратор Цицерон Мораэс.

"То, что мы видим в результате печати пятен с человеческого тела, будет его более отечной и обезображенной версией. Однако барельеф не привел бы к деформации изображения, в результате чего фигура напоминает фотокопию тела", – объяснил Мораэс, который криминалистически восстанавливал лицо многих исторических деятелей из их черепов.

По словам исследователя, изображение отпечатка, оставленного 3D-телом, показывает поразительную разницу с Плащаницей. Кожа головы и пальцы ног странно расходятся наружу, в то время как большие части туловища, паха и области шеи вообще не были зафиксированы. Изображение отпечатка, оставленного неглубоким барельефом, хорошо воспроизводит образ из святого саванна.

Чтобы подтвердить свои слова, Цицерон Мораэс привел пример золотой посмертной маски древнего микенского царя Агамемнона. На первый взгляд маска кажется слишком широкой для человеческого лица, но на самом деле это нормальное искажение.

По словам судебно-медицинского эксперта, подобный эксперимент каждый может провести дома и проверить правдивость нового исследования.

"Надо покрасить свое лицо пигментированной жидкостью. Далее используя большую салфетку, бумажное полотенце или ткань и окутываем ею лицо. Затем раскладываем ткань на плоской поверхности и смотрим на вышедшее изображение", – подробно рассказал Мораэс.

Бразильский исследователь сомневается, что Плащаница касалась тела Иисуса. Однако он не называет артефакт подделкой, а художественным и историческим достоянием.

"В дебатах люди обычно делятся на два лагеря. С одной стороны, те, кто считает, что это аутентичная Плащаница Иисуса Христа, с другой – те, кто думает, что это подделка. Но я склоняюсь к другому подходу: что это действительно произведение христианского искусства, которому удалось очень удачно передать цель", – отметил Цицерон Мораэс.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что итальянские ученые сделали сенсационное открытие по поводу Туринской плащаницы.

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