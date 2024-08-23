Новый анализ крови Туринской плащаницы подтвердил библейскую историю о распятии Иисуса. Фото

После недавнего анализа ткани из Туринской плащаницы, определившей возраст христианской реликвии, появилось новое исследование крови из святого полотна. Итальянский ученый решил использовать современную технологию, чтобы проанализировать образцы, взятые из ткани в 1970-х годах.

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При исследовании Святой плащаницы, в которую, вероятно, было завернуто тело Христа после смерти, были обнаружены крошечные частицы крови с признаками отказа органов, травмы, болезни и радиации. Все эти элементы подтверждают библейскую историю о распятии Иисуса, пишет DailyMail.

Лишь в 1978 году было разрешено взять первые физические образцы из Туринской плащаницы. Но результаты тогдашних анализов были неубедительными относительно того, была ли кровь в образцах или нет.

Профессор Падуанского университета Италии Джулио Фанти поместил эти образцы под современные микроскопы, способные выделять детали вплоть до размера отдельных частиц. Повторно проанализированные частицы показали наличие гемоглобина, являющегося ключевым компонентом крови, а также двух разных типов крови, которые Фант обозначил как тип А и тип В.

По словам итальянского профессора, это свидетельствует о том, что ткань была на человеке с кровавыми травмами, а не подделана краской или другими методами.

В образце из саванна также были обнаружены следы креатина, который попадает в кровь, когда человек испытывает разрушение мышц или какую-либо травму. Ученые отмечают, что человеческий организм вырабатывает креатин из аминокислот в печени, почках и поджелудочной железе. Он также находится в пищевых продуктах. Организм высвобождает химическое вещество в кровь, когда клетки мозга, сердца или скелетных мышц повреждены.

"Высокий процент креатинина, обнаруженный в образцах, можно объяснить, особенно во время последнего часа Иисуса перед смертью на кресте, снижением кровотока к почкам, также вызванным гиповолемией и сильным обезвоживанием", – отметил Джулио Фанти.

Ученый утверждает, что его выводы согласовываются со словами Иоанна 19:28, где сказано: "Иисус сказал: Я жаждущий".

Образцы крови из Плащаницы также содержат признаки того, что человек, завернутый в саванн, страдал уремическим синдромом, который возникает, когда почки не могут выводить отработанные продукты. Хотя это состояние обычно возникает из-за заболевания почек, его также может вызвать тупая травма органа, которая, по мнению Фанти, могла произойти, когда Иисуса избивали кнутом.

В Евангелии от Иоанна 12:1 сказано: "Тогда Пилат взял Иисуса и велел бичевать".

"Я назвал кровь группы A вышедшей из трупа, а следовательно, посмертной кровью. Она состоит из микроцитов, указывающих на респираторные страдания Иисуса на кресте", – говорится в исследовании.

По словам Фанти, частицы крови, которые он назвал "типом B", в большинстве своем имеют более темный цвет, чем кровь "типа A", и более острые края. Ученый утверждает, что это означает, что тип B возник еще до смерти Иисуса, эти отличия связаны с характеристиками свертывания крови.

"Тип B состоит из свернутых кровяных корок, которые, вероятно, образовались, когда Иисус был на кресте или поднялся на Голгофу", – сказал исследователь.

Оба типа крови имеют следы земляных материалов, которые, по словам Фанти, обычно находят в Иерусалиме, таких как глина и известняк, что свидетельствует о том, что Плащаница походит из этого региона.

"Когда я поехал в Иерусалим, чтобы проанализировать земной материал, взятый из Святой плащаницы, геолог Амир Сендлер из Геологической службы Иерусалима распознал об элементах, типичных для иерусалимской почвы", – отметил Джулио Фанти.

Исследователи полагают, что тело Иисуса в это время не омывали, а быстро уложили в гробницу. То есть на нем были следы от земли, по которой он шел и на которую падал при подъеме на Голгофу.

Интересно, что в крови из Плащаницы были обнаружены доказательства возможной радиации в разных формах. Кровь типа А содержала бета-частицы, являющиеся электронами большой кинетической энергии, излучаемой некоторыми радиоактивными ядрами, такими как калий-40, используемый во взрывчатке и фейерверках. А в крови типа B были найдены частицы фотонного излучения, они также известны как гамма-лучи, обычно образующиеся в результате ядерной реакции.

Ученые не могут объяснить, откуда в крови взялись эти радиоактивные элементы. Однако христиане утверждают, что эти формы и отпечатки на Плащанице были созданы энергией, вышедшей из тела Христа в момент воскресения.

Ранее OBOZ.UA уже писал, что итальянские ученые использовали современное оборудование, чтобы установили возраст Туринской плащаницы, в которую заворачивали тело Иисуса Христа.

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