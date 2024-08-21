Настоящая ли Туринская плащаница: итальянские ученые сделали сенсационное открытие

Более столетия ученые спорят, действительно ли Иисус Христос был похоронен в Туринской плащанице. Так что эксперты провели новые исследования священного полотна.

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Итальянские ученые использовали современное оборудование, чтобы установили возраст ткани, в которую, как считается, заворачивали тело Иисуса Христа. Результаты исследования подтверждают подлинность Туринской плащаницы, пишет Daily Mail.

Впервые Туринская плащаница была выставлена на всеобщее обозрение в 1350-х годах. Тогда утверждалось, что это настоящий погребальный саванн, в который завернули изуродованное тело Христа после его распятия. Ведь на Священной плащанице есть отражение в форме человеческого тела, которое, по мнению многих верующих, принадлежало сыну Божию.

На ткани видны слабые, коричневые изображения на передней и задней части, изображающие худощавого мужчину с впалыми глазами, который был примерно до 1.8 метра ростом. Эти следы отвечают ранам Иисуса от распятия, упомянутым в Библии – следы от шипов на голове, рваные раны на спине и синяки на плечах.

В Библии сказано, что Иосиф из Аримафеи завернул тело Иисуса в льняной саван и положил его в гробницу.

Однако в 1988 году группа международных исследователей проанализировала небольшой кусок плащаницы с помощью углеродной датировки и определила, что ткань, похоже, была изготовлена где-то между 1260 и 1390 годами нашей эры. То есть, она не может принадлежать иногда Христа.

Но начиная с 1980-х годов было опубликовано более 170 рецензированных научных статей о Плащанице, и многие пришли к выводу, что она подлинная.

Чтобы развенчать все мифы и споры, ученые из Итальянского института кристаллографии Национального исследовательского совета провели новое исследование Туринской плащаницы с использованием широкоугольного рентгеновского рассеяния (WAXS).

С помощью современного оборудования команда экспертов изучила восемь небольших образцов ткани из Плащаницы. Чтобы ее датировать, исследователи использовали определенные параметры старения ткани, включая температуру и влажность, вызывающие значительное разрушение целлюлозы.

Основываясь на количестве повреждений, ученые установили, что Туринская плащаница, вероятно, сохранялась при температуре около 22.5 градусов Цельсия и относительной влажности около 55 процентов в течение примерно 13 веков, прежде чем она прибыла в Европу.

Затем исследователи сравнили распад целлюлозы в Плащанице с другой тканью, найденной в Израиле, которая датируется первым веком. И они полностью совпали.

По результатам всех анализов, полотно для Плащаницы было изготовлено примерно 2000 лет назад, то есть при Иисусе.

Ведущий автор нового исследования доктор Либерато Де Каро заявил, что тест 1988 года следует считать неправильным, поскольку "образцы тканей обычно подвергаются разного рода загрязнениям, которые невозможно полностью удалить из датированного образца".

"Если процедура очистки образца не выполняется тщательно, датировка углеродом-14 не является надежной", – добавил он.

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