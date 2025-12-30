На побережье в Британии нашли сотни пар обуви: как она там оказалась. Фото

На побережье графства Вейл-оф-Гламорган в Великобритании зафиксировали необычную находку. Во время восстановления прибрежных экосистем волонтеры наткнулись на сотни старых пар обуви. Они были скрыты в камнях, иле и прибрежных углублениях.

Видео дня

Речь идет не о современном мусоре, а об обуви, которая пролежала в естественной среде десятки лет. Сейчас это одна из самых загадочных экологических историй региона за последнее время.

Что именно нашли на пляжах

Всего на четырех пляжах побережья обнаружили 437 единиц обуви. Больше всего их нашли на участках возле Огмора и Ллантвит-Мейджора, значительно меньше – в Пенарте и заливе Уитмор. Часть ботинок пришлось буквально выкапывать из осадочных пород, настолько глубоко они вросли в прибрежный ландшафт. Большинство находок – это мужская и детская обувь устаревших фасонов, не соответствующих современным моделям. По оценкам участников проекта, эти вещи пролежали в воде и песке много десятилетий.

Обувь находили в рамках масштабной программы по очистке и восстановлению каменистых водоемов на побережье. Волонтеры работают на этих локациях с начала осени, постепенно убирая мусор, который накапливался годами. Только за одну неделю на одном из пляжей удалось изъять около двух сотен пар.

Версии происхождения и экологический контекст

Одной из основных версий происхождения обуви называют древнее кораблекрушение. Историки предполагают, что более века назад вблизи побережья затонуло судно с партией обуви, которая со временем могла оказаться в реках и на пляжах. По этой теории, ботинки периодически появляются снова из-за эрозии берегов и смены течений. Именно поэтому находки повторяются с интервалами в несколько лет.

Другая версия связана с промышленным прошлым региона. В середине XX века близлежащие города были известны активным производством обуви. Непригодные или поврежденные пары могли утилизироваться простейшим способом – через водоемы, которые впоследствии вынесли их в море. С течением времени эти предметы стали частью прибрежной среды.

Экологи отмечают, что за время реализации проекта с побережья уже убрали более 12 тысяч различных предметов мусора. При этом найденные ботинки – лишь небольшая часть общего объема.

OBOZ.UA также писал, что странные гигантские камни были обнаружены в Турции.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.