На Меркурии нашли слой алмаза толщиной 16 км: что скрывает самая маленькая планета Солнечной системы

Космический аппарат NASA обнаружил, что на планете Меркурий есть слой алмазов толщиной 16 километров. Миссия американского космического агентства MESSENGER показала, что самая маленькая планета Солнечной системы и ближайшая к Солнцу скрывает большую тайну.

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Используя данные космического корабля NASA, учёные определили, что алмазная мантия может лежать под корой Меркурия. Однако необходимо провести дополнительные исследования, пишет Space.com.

Меркурий не раз удивлял ученых. Эта планета обладает многими свойствами, не свойственными другим планетам нашей Солнечной системы. В частности, этот сосед Солнца имеет очень темную поверхность, очень плотное ядро ​​и преждевременное завершение вулканической эры.

Среди загадок Меркурия – пятна графита на поверхности, которые натолкнули ученых на мысль, что в ранней истории эта крошечная планета имела богатый углеродом океан магмы. Этот океан мог всплывать на поверхность, создавая графитовые пятна и темный оттенок поверхности Меркурия.

Тот же процесс также привел бы к формированию мантии, богатой углеродом, под поверхностью Земли. Команда, которая сделала эти выводы, считает, что эта мантия не является графитом, как подозревалось ранее, а именно алмазами.

"Мы подсчитали, что, учитывая новую оценку давления на границе мантии и ядра и зная, что Меркурий – богатая углеродом планета, углеродный минерал, который мог бы образоваться на границе между мантией и ядром, – это алмаз, а не графит", – рассказал член исследовательской команды Оливье Намюр.

MESSENGER (Mercury Surface, Space Environment, Geochemistry и Ranging) был запущен в августе 2004 года и стал первым космическим аппаратом, вышедшим на орбиту Меркурия. Миссия, завершившаяся в 2015 году, составила карту всего крошечного мира, обнаружив большое количество водяного льда в тени на полюсах и собрав важные данные о геологии и магнитном поле Меркурия.

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