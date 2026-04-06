На глубине под Землей нашли гигантский резервуар воды: что говорят ученые

На глубине ~500 километров под нашими ногами ученые обнаружили скрытый "океан". Огромный резервуар спрятан внутри голубого минерала под названием рингвудит и удерживает втрое больше воды, чем все моря на поверхности вместе взятые.

Видео дня

Об этом говорится в исследовании, впервые опубликованном в журнале Science. "Переходная зона мантии – от 410 до 660 км ниже поверхности Земли – действует как большой резервуар воды", – заявили эксперты.

Как именно удалось найти "океан" на такой глубине

Открытие сделала исследовательская группа под руководством геофизика Стивена Якобсена из Северо-Западного университета (штат Иллинойс, США). Ученые использовали чрезвычайно большой набор инструментов для определения местонахождения воды. Они разместили более 2000 сейсмометров по всей территории Соединенных Штатов и проанализировали сейсмические волны более 500 землетрясений. Якобсен объяснил, что эти волны заставляют планету "звонить как колокол" еще несколько дней после первых подземных толчков.

Когда сейсмические волны проходили сквозь недра Земли, их скорость менялась в зависимости от типа породы. Водосодержащая среда заметно замедляла волны. Этот признак позволил команде Якобсена определить, что под землей есть значительное количество воды, запертой внутри рингвудита.

Исследователи также подтвердили эту находку лабораторно. Якобсен вырастил образцы рингвудита и подверг их огромному давлению и температуре, соответствующим показателям на глубине в сотни километров. Эксперименты показали, что минерал действительно может сохранять большое количество воды в этих условиях.

Сейсмические доказательства – не единственные

Грэм Пирсон, один из ведущих мировых ученых в области исследования алмазов и директор Школы разведки и исследований алмазов при Университете Альберты (Эдмонтон, Канада), предоставил физическое доказательство подземного "океана" из неожиданного источника. Об этом пишет Indian Defence Review.

Внутри алмаза, который возник в переходной зоне и был вынесен на поверхность в результате извержения вулкана, Пирсон нашел крошечный образец рингвудита, который содержал воду. Это первое прямое физическое доказательство водосодержащего рингвудита из глубин нашей планеты.

"С момента нашего первого сообщения о водосодержащем рингвудите мы нашли еще один кристалл рингвудита, который также содержит воду, поэтому доказательства теперь очень весомы", – добавил исследователь.

Что меняет это открытие

Наличие огромных водных запасов в подземном слое рингвудита ставит под сомнение давнюю теорию о том, что вода попала на Землю через кометы. "Это веское доказательство того, что вода на Земле происходит изнутри", – убежден Якобсен.

Исследования также показывают, что этот глубокий резервуар может действовать как естественный буфер. Якобсен предположил, что открытие поможет объяснить, почему объемы океана оставались относительно стабильными в течение миллионов лет, без резких изменений уровня моря.

"Мы должны быть благодарны за этот глубокий резервуар. Если бы его не было, он был бы на поверхности Земли, и горные вершины были бы единственными участками суши над поверхностью океанов", – заявил Якобсен.

Как писал OBOZ.UA:

– Ученые с помощью подводного робота зафиксировали длинный желеобразный организм – сифонофору – у побережья Австралии на глубине около 6000 метров. Съемка состоялась во время исследовательских экспедиций в подводных каньонах, где царит полная темнота. По оценкам биологов, длина существа достигает примерно 15 метров.

– Ранее на Большом адронном коллайдере воссоздали первую миллисекунду после Большого взрыва. В этот момент ядра будто накладываются друг на друга, образуя так называемую кварк-глюонную плазму. Исследователи пришли к выводу, что первичный "космический бульон" мог быть буквально более похожим на жидкость, чем считалось ранее.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!