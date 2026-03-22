Дрейфует в темноте: на глубине 6000 метров в Австралии ученые обнаружили уникальный организм

Ученые с помощью подводного робота зафиксировали длинный желеобразный организм у побережья Австралии на глубине около 6000 метров. Съемка состоялась во время исследовательских экспедиций в подводных каньонах, где царит полная темнота. По оценкам биологов, длина существа достигает примерно 15 метров.

Видео дня

Кадры получили во время международных научных миссий с использованием дистанционно управляемых аппаратов, сообщает научный веб-портал ECOnews. Исследователи, которые анализировали видео, отметили, что это сифонофора – колониальный организм, который состоит из многих мелких элементов. В научных материалах подчеркивают, что подобные существа могут быть значительно более распространенными, чем считалось ранее.

Живая цепь в темноте

На записях видно полупрозрачное лентовидное существо, которое медленно движется в воде и будто светится изнутри. Оно напоминает длинную нить, извивающуюся в темноте, и это выглядит довольно необычно, даже для глубоководных условий. Морские биологи объясняют, что сифонофоры – это не одно животное, а целая колония, где каждый элемент выполняет отдельную функцию.

Одни части отвечают за захват добычи, другие – за движение или размножение. В итоге вся структура действует как единый организм. Это больше всего удивляет исследователей – граница между отдельными существами здесь почти стирается.

Глубины и масштабы

Подобные организмы обитают в среде с давлением, превышающим атмосферное более чем в 600 раз. Именно поэтому их можно исследовать только с помощью специальных роботов, способных работать на больших глубинах часами. Один из таких аппаратов ранее уже зафиксировал еще большую сифонофору спиральной формы длиной около 45 метров.

По данным ученых, в мире описано примерно 175 видов сифонофор. Часть из них может достигать десятков метров в длину, хотя при этом остаются очень хрупкими. Ученые также отмечают, что океаническое дно исследовано лишь частично, и новые погружения часто приносят неожиданные открытия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!