На дне Мертвого моря обнаружили таинственные трубы, выбрасывающие мерцающую жидкость

Ученые обнаружили на дне Мертвого моря таинственные трубы, выбрасывающие мерцающую жидкость. Эти высокие соляные "дымоходы" напоминают "белых курильщиков".

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Подводные столбы, достигающие 7 метров в высоту, могут быть ранним предупреждением об опасных для жизни воронках, часто встречающихся в этом районе. То есть они являются провозвестниками разрушения, пишет LiveScience.

"На сегодняшний день никто не может предсказать, где возникнут следующие воронки. Это делает белых курильщиков выдающимся инструментом прогнозирования для определения территорий, которым грозит крушение в ближайшем будущем", – сказал руководитель исследования, гидроэколог из Центра экологических исследований имени Гельмгольца в Германии Кристиан Зиберт.

Мертвое море – это соленое озеро, не имеющее выхода к морю, граничащему с Иорданией, Израилем и Западным берегом. Известно своей соленостью Мертвое море почти в 10 раз соленее океана, и, интересно, что оно становится соленее, говорят ученые.

По данным Геологической службы США, за последние 50 лет Мертвое море быстро уменьшалось из-за местной засухи и испарения. Это также привело к снижению уровня грунтовых вод, поэтому соседним странам становится все труднее получить доступ к ресурсам подземных вод.

Исследуя эти заповедники, Кристиан Зиберт и команда водолазов наткнулись на затонувший город с перламутрово-белыми столбами, испускавшими мерцающую жидкость. Большинство из них были от 1 до 2 метров в высоту (от дна озера), хотя некоторые достигали 7 метров и достигали 3 метров в диаметре.

"Пока они уникальны и никогда раньше не наблюдались в мире", – отметил Зиберт.

В ходе исследования выяснилось, что мерцающая жидкость была подземной водой из окрестных водоносных горизонтов, проникшей через толстые слои богатой солью породы на дне Мертвого моря, говорят ученые. Когда эта вода течет через скалы, часть соли внутри них растворяется, в результате чего образуется высококонцентрированный рассол.

Однако исследователи отмечают, что даже эта богатая солью вода не такая соленая, как Мертвое море. Растворение соли в воде увеличивает ее плотность, поэтому вода в море плотнее этого мерцающего рассола, из-за чего он поднимается "как струя".

По словам ученых, поскольку они имеют разный состав, соль в рассоле кристаллизуется из раствора в момент смешивания двух жидкостей, образуя стройные столбики соли, которые поднимаются из осадка и могут произрастать на несколько сантиметров ежедневно.

Команда ученых обнаружила, что "белые курильщики" также могут сигнализировать о чем-то зловещем. Со временем разрушение богатых солью пород под озером создает большие подземные полости в районе Мертвого моря и это серьезная проблема, говорят специалисты.

Годами ученые пытались найти способы предсказать, когда и где возникнут эти опасные воронки. В ходе нового исследования Зиберт и его коллеги обнаружили, что они часто появляются в местах, где есть белые столбы. Но это предположение нуждается в дополнительных исследованиях.

"На сегодняшний день это был бы единственный и очень эффективный метод для выявления регионов, которым грозит неизбежный коллапс", – подытожил гидроэколог Кристиан Зиберт.

Ранее OBOZ.UA писал, что Мертвое море умирает.

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