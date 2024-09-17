Мы всего лишь точка: марсоход NASA впервые сфотографировал вместе Фобос и Землю. Фото

Марсоход NASA Curiosity, отметивший в этом месяце 12-летие своей посадки на Красную планету, прислал редкое фото. Во время своего недавнего наблюдения робот-исследователь смог зафиксировать Землю и один из спутников Марса Фобос в одном кадре.

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Такой снимок сделал марсоход впервые. Интересно, что на фото Фобос кажется большим из-за его близости к Марсу, а Земля – лишь размытая голубая точка в темноте космоса, пишет Mashable.

"Вы на Марсе, смотрите на ночное небо и замечаете... Это Фобос, один из двух спутников Марса, а крошечная вечерняя "звездочка" справа от него – это Земля! Это впервые мы зафиксировали их вместе на фото", – говорится в подписи к публикации Curiosity в сети X.

Ученые отмечают, что Марс имеет два спутника – Фобос и Деймос, диаметр которых составляет всего 12 и 22 километра. А Фобос на этом снимке более чем в 100 раз меньше Луны Земли, ширина которой составляет 3474 километра. Однако с поверхности Марса его спутник кажется достаточно большим.

Марсоход Curiosity уже 12 лет бродит по поверхности Красной планеты в поисках признаков древней микробной жизни. А также собирает образцы горных пород.

Ранее OBOZ.UA писал, что марсоход NASA Curiosity нашел на Марсе кристаллы редкой чистой серы.

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