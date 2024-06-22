Мясо из лаборатории, салат из червей и муравьев. Как выглядит еда через 30 лет и что такое 'суперпродукт'

Чтобы понять, каким будет меню будущего, ученые использовали инструмент искусственного интеллекта Midjourney. ИИ уверен, что в 2054 году мы будем есть салаты из насекомых, мясо из лаборатории и спагетти из папоротника и будем называть это "суперпродуктами".

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На такие гастрономические жертвы придется идти, чтобы спасти планету. В конце концов еще в 2013 году в Нидерландах представили первый в мире гамбургер, выращенный в лаборатории из мышечных клеток коровы, пишет DailyMail.

Изображения пищи будущего были созданы с помощью Midjourney командой экспертов исследовательской программы FixOurFood под руководством Университета Йорка и британского ритейлера Co-op.

"Последние 30 лет мы наблюдали научные скачки к более экологически чистым продуктам, которые для большинства были невероятными еще в 1994 году. От мяса, выращенного в лаборатории, до вертикального фермерства. Будущее должно изменить представление о способе питания", – сказал директор FixOurFood Боб Доэрти.

Насекомые – отличная альтернатива мясу

Поскольку исследования показывают, что красное мясо и молочные продукты отвечают за значительную часть выбросов парниковых газов в атмосферу, эксперты считают, что насекомые будут хорошей альтернативой будущему меню.

Ученые отмечают, что здоровой альтернативой мясу являются насекомые, вроде, муравьев, червей и сверчков. Они экологически чисты и потребляют значительно меньше природных ресурсов, чем выращивание скота.

В более чем 80 % стран мира люди издавна употребляют в пищу более 1000 различных видов насекомых. Насекомоедство характерно для многих культур в разных частях света, таких как Северная, Центральная и Южная Америка, Африка, Азия, Австралия и Новая Зеландия. Этот "суперпродукт" содержит много белка, питательных веществ, калия, магния и втрое больше жирных кислот, чем омега-3 в лососе.

Эксперты FixOurFood также предполагают, что человечество в будущем будет делать салатики из саранчи, кузнечиков и даже термитов. В конце концов, в ресторанах США давно в меню есть цикады, облака которых летают над южными штатами.

Ученые говорят, что до 2054 года у всех землян на обеденной тарелке будут сверчки. "Мы их съедим быстрее, чем они зерна на полях", – сказал Боб Доэрти.

Мясо из лаборатории – уже реальность

Несмотря на то, что мясо, выращенное в лаборатории, все еще испытывает юридические и нормативные препятствия, ученые уверены, что до 2054 года его можно будет свободно купить в продуктовых супермаркетах.

Культивированное мясо является хорошей альтернативой мясу настоящих животных. И не уступает вкусовым свойствам.

Еще в 2013 году профессор Марк Пост из Маастрихтского университета в Нидерландах представил первый в мире гамбургер, выращенный в лаборатории из мышечных клеток коровы.

Компания Mosa Meat извлекает клетки из мышц животного, когда оно находится под наркозом. Далее клетки помещают в чашку, содержащую питательные вещества и природные факторы роста. И позволяют размножаться, так же как у животного, пока из небольшого образца не будет триллионов клеток.

Позже эти клетки образуют мышечные клетки, которые естественным образом сливаются, образуя примитивные мышечные волокна и съедобную ткань.

Ученые не исключают, что мясо, выращенное в лаборатории, можно собрать в реалистичные формы гамбургеров или стейков с помощью пищевого 3D-принтера. Некоторые эксперты считают, что 3D-принтеры пищевых продуктов очень скоро станут обычным элементом бытовой техники на кухне, рядом с тостером и микроволновкой.

Водяные растения будут в топе

Ученые предполагают, что изменение климата может привести к исчезновению многих любимых фруктов и овощей, включая авокадо. Потому эксперты советуют искать альтернативу. Например, принять во внимание малоизвестный водяной папоротник азола.

Эксперты из Йельского университета говорят, что азола может улавливать углекислый газ и парниковый газ из воздуха, а также более устойчива к изменениях в климате, чем обычные овощи. В конце концов, азолу уже используют как корм для животных.

Азолу также можно напечатать на 3D-принтере в привычные нам формы, например спагетти или "котлеты" к гамбургерам.

А ИИ предлагает азолу для приготовления супа.

Изображение искусственного интеллекта является частью нового отчета Co-op, который исследует изменения взглядов людей на пищевую этику и постоянство за последние 30 лет.

В этом отчете утверждается, что за последние годы 72% потребителей стали больше беспокоиться по вопросам устойчивости пищевых продуктов по сравнению с 54% в 1994 году. И в последующие 30 лет эта цифра вырастет еще больше.

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