Залужный показал фото с Зеленским и заявил о решающих дискуссиях по Украине в Лондоне

Великобритания в ближайшие дни станет ареной для важных дискуссий по Украине и необходимой нам поддержке. Лондон организовал ряд встреч, и 1 марта туда прибыл президент Владимир Зеленский.

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Посол нашей страны в Британии Валерий Залужный в субботу на странице в X (Twitter) поделился фотографией с главой Украинского государства. Экс-главнокомандующий, а ныне дипломат встретил Зеленского в аэропорту.

"Эта война – проверка нашей стойкости и мужества, показывающая как нашу силу, так и преданность наших истинных союзников...

Дорога впереди будет нелегкой, но вместе мы преодолеем все трудности", – написал генерал.

Напомним, что президент Украины в первый день марта провел переговоры в Лондоне с британским премьером Киром Стармером.

2 марта Зеленский поучаствует в саммите европейских лидеров, посвященном поддержке Украины. На это мероприятие Стармер пригласил более десяти лидеров стран Европы: Германии, Дании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Испании, Турции, Финляндии, Швеции, Чехии, Румынии.

Кроме того, в воскресенье запланирована встреча Зеленского с королем Чарльзом III.

Как ранее писал OBOZ.UA, 24 февраля на молебне в Лондоне Валерий Залужный завил, что Россия пыталась стереть Украину с лица земли, но народ выстоял и мужественно защищает свою свободу. Наша страна никогда не станет на колени перед врагом.

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