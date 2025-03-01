Как вы поняли, деньги нам сейчас будут нужны в Бюджет. И потому терять 25,2 млн грн в день как-то нелогично и преступно.

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Сегодня понятно, что не подписан законопроект #11090 о повышении акцизов…

Но благодаря упорной работе одного нардепа, то подписать все же придется. Это сейчас не просто требование закона, но и prior actions МВФ.

Ну а пока считаем нанесенный ущерб – прямое неисполнение Конституции и НЕ подписание закона в срок стоило уже Бюджету с 01 января = 1537,2 млн грн