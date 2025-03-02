Ну, по крайней мере уж сейчас-то никто точно не посмеет не только сказать вслух, но и даже подумать, что якобы "несубъектная" Украина способна лишь выполнять указания из Вашингтона.

Видео дня

Сколько и как именно Украина за это заплатит, в том числе и человеческими жизнями, — вопрос отдельный. Но сейчас Украина вслед за Грушевским может говорить, что МЫ ПРИНУЖДЕНЫ К НЕЗАВИСИМОСТИ.

О том, что Грушевский, как, кстати, и Джефферсон в Соединённых Штатах, и Ли Куан Ю в Сингапуре, воспринимал независимость как нечто вынужденное, я писал уже давно — здесь.

Ведь независимость дорого стоит. Тем более — независимость одновременно и от россии, и от США. Неожиданно — без изменений в Конституции, деклараций, актов и референдумов — мы внезапно её получили.

Товар выбран, товар прекрасный, но впереди ещё касса. Где расчёт — не только деньгами.