Начинайте есть в 08:17. Математик из Оксфорда вывел формулу идеального завтрака на 'шведском столе'

Уравнение ученого из Оксфордского университета Тома Кроуфорда показывает, как получить максимальную отдачу от обеда в отеле. Он утверждает, что нельзя долго спать, ведь завтрак должен начинаться ровно в 08:17.

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В своем исследовании доктор Кроуфорд советует также действовать вопреки расхожему мнению и начинать утреннюю трапезу с горячей, а не с холодной пищи. Он также рассказывает, что именно следует выбрать для шведского стола, пишет Daily Mail.

Формула идеального завтрака "шведский стол" Тома Кроуфорда показывает, что именно вы должны есть за шведским столом и в каком порядке. По его словам, есть шесть ключевых составляющих опыта шведского стола, включая очевидные элементы (такие как тип и количество пищи), а также время прибытия и количество времени, затраченного на переваривание пищи. Ученый из Оксфордского университета отмечает, чтобы получить максимальную оценку 10 по его критериям, посетители должны начинать завтрак ровно в 8:17 и съесть две блюда.

Первая – это горячая тарелка с одним кусочком тоста, порцией яиц, порцией фасоли, двумя кусочками бекона и двумя сосисками. Вторая тарелка, которую нужно съесть через 16 минут после первой, чтобы облегчить пищеварение, должна содержать два ломтика копченого лосося, две порции фруктов, одну выпечку, один йогурт и миску хлопьев", – подробно описал математик.

Доктор Кроуфорд решил вывести формулу идеального завтрака после того, как исследователи обнаружили, что четверть британцев откладывали свои планы в день после того, как переедали утром в отелях.

Большинство людей выбирают отель именно по критерию питания. Опрос Asda Travel показал, что трое из пяти британцев выбирают место для отдыха на основе качества питания по системе "все включено".

"Наше исследование доказало, что мы являемся любителями завтрака "шведский стол", но употребляем его неправильно. Это приводит к дремоте после завтрака или разочарованию из-за того, что мы так и не смогли съесть тот вкусный кекс, который выглядел так аппетитно на столе. А мы стремимся помочь нашим клиентам получить максимум удовольствия", – сказал глава Asda Money Нил Фостер.

Фостер выразил надежду, что формула Тома Кроуфорда поможет каждому клиенту отеля получить максимум пользы и удовольствия от завтрака.

А вот профессор химии в американском колледже Брин Мор Мишель Франкл дополнила исследование математика из Оксфорда собственными советами по идеальной чашке чая.

Секрет идеального чая от американской ученой состоит в том, чтобы использовать короткую и крепкую кружку, а также отдавать предпочтение листьям чая в пакетиках. А еще профессор Франкл советует добавлять теплое молоко в чай, чтобы снизить вероятность сворачивания. Но самым интересным в этой формуле является ее совет добавить щепотку соли в чай, чтобы "уменьшить горечь".

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