Визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон завершился острой публичной дискуссией с президентом США Д.Трампом и вице-президентом Венсом. Во время встречи в Овальном кабинете, после которой должно было состояться подписание соглашения об ископаемых, между Трампом, Венсом и Зеленским возник спор.

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Вэнс начал унижать украинскую сторону, а Трамп заявил, что без Вашингтона у Киева нет "карт на руках", поэтому Украина должна быть благодарна за уже оказанную помощь. Американский президент в очередной раз озвучил цифру в 350 миллиардов долларов, далеко не соответствующую действительности. В.Зеленский заявил в ответ, что США не имеют права указывать, что делать Украине. Всё это происходило в прямом эфире перед десятками камер. После этого СМИ со ссылкой на Белый дом сообщили, что Трамп больше не заинтересован в подписании соглашения о полезных ископаемых.

Белый дом обнародовал заявление, в котором отметил, что американские лидеры действуют в интересах граждан своей страны. Дональд Трамп написал в социальной сети, что Зеленский не готов к миру и должен вернуться, когда будет готов. Поддержку действиям Трампа объявили практически все члены его кабинета. Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что теперь украинский президент должен подать в отставку. На это получил ответ, что решение об отставке президента Украины должен принимать исключительно украинский народ.

Таким образом, президент Украины не склоняется перед давлением, даже когда встречается с самыми влиятельными политиками мира. Прямая и бескомпромиссная позиция президента Украины по поводу войны демонстрирует, что Киев не желает стать жертвой политических торгов. В.Зеленский чётко заявил: прекращение огня без реальных гарантий безопасности только заморозит конфликт и даст России шанс перегруппироваться для нового наступления. Несмотря на какие-либо политические изменения в США, Европа и значительная часть американского истеблишмента остаются преданными поддержке Украины. Руководитель демократов в Сенате сенатор Чак Шумер прямо заявил: "президент Трамп выполняет грязную работу Путина". Сенатор К.Мерфи назвал встречу "полным унижением для Америки". Губернаторы-демократы США осудили давление Д.Трампа на В.Зеленского в Белом доме.

В ней они заявили, что "американцы должны защищать крепкие демократические ценности на мировой арене, а не взрывать деятельность президента Зеленского по борьбе за свою страну и свободу своего народа после вторжения России". Всемирно известный американский историк Тимоти Снайдер заявил, что вся идея достижения мира являлась лишь поводом для возобновления отношений с Россией. И потому администрация Трампа обвиняет жертву, обвиняет Украину, а жестокое обращение с жертвой не закончит захватническую войну. "Соединенные Штаты успокаивают зло", – предостерегает известный американский футуролог и философ Фрэнсис Фукуяма. "Мы находимся в разгаре глобальной борьбы между западной либеральной демократией и авторитарными правительствами, и в этой борьбе Соединенные Штаты только что перешли на другую сторону и присоединились к авторитарному лагерю", - считает Фукуяма. Бывший советник Д.Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что "Трамп и Вэнс фактически объявили, что они на стороне России в российско-украинской войне. И это катастрофическое заблуждение для национальной безопасности Америки".

Европейские лидеры также подтвердили, что борьба Украины – это борьба за всю демократическую Европу. Высказывания лидеров Франции, Польши, Испании и других показали, что независимо от политики США Европа остается на стороне Украины. Президент Франции Эммануэль Макрон, премьеры Польши Дональд Туск и Испании Педро Санчес полностью поддержали Украину. Это сделало и руководство Евросоюза. Ссора, затеянная Трампом и Венсом в прямом эфире стала поразительным нарушением правил этикета Овального кабинета. Премьер-министры Австралии и Канады выразили поддержку Украине. Оба лидера выразили восхищение смелостью и лидерством Зеленского в борьбе против российского вторжения. "Новая Зеландия остается непоколебимой в поддержке Украины", - заявил премьер-министр страны Кристофер Луксон. Канцлер Германии Олаф Шольц также выразил поддержку.

Он заявил, что "никто не хочет мира больше, чем украинцы. Поэтому мы работаем над общим путем к продолжительному и справедливому миру. Украина может положиться на Германию и на Европу". Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Украина не одинока и "Германия вместе с европейскими союзниками стоит бок о бок против российской агрессии". О поддержке Украины также заявил потенциальный канцлер Германии Фридрих Мерц. По его словам, "никогда не нужно путать агрессора и жертву в этой страшной войне".

Президент Украины Владимир Зеленский после спора с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме дал интервью Fox News. За словами В.Зеленского, спор во время встречи с Трампом в Овальном кабинете возник через упоминания о том, что Украина уже уничтожена, миллионы погибли, а президент – диктатор. Где же здесь дружба между США и Украиной? На вопрос, сожалеет ли он о том, что произошло в Белом доме, В.Зеленский ответил: "Да, это не было хорошо". По его мнению, некоторые вещи с партнёрами необходимо обсуждать без камер. Президент дополнил, что очень благодарен американскому народу, Д.Трампу и Конгрессу за поддержку Украины, считая, что отношения с США ещё можно спасти. Как заявил В.Зеленский, украинская сторона хочет подписать соглашение с США и готова к этому. Это соглашение должно стать первым шагом к гарантиям безопасности. Он дополнил, что за столом переговоров должны быть США, Европа и Украина, но в сильной позиции. Однако сначала нужно получить гарантии безопасности, а уже потом переходить к дипломатии.

Британский политик Дуглас Александер назвал президента Украины "наверное, самым смелым европейским лидером со времен Черчилля". Об этом пишет Financial Times. Удивительно, но до сих пор Д.Трамп ещё ни разу не осудил осуществление российской агрессии против Украины. Известный немецкий журналист Пауль Ронцгаймер считает, что спор между американскими президентом, вице-президентом и украинским лидером является трагическим событием, которое может изменить мир. Автор призывает европейских лидеров срочно действовать и собираться на экстренную встречу для защиты от угрозы Путина. При этом премьер-министр Великобритании Кир Стармер пригласил более десяти европейских лидеров на саммит, чтобы "продвинуть вперёд" действия по Украине и безопасности. Перед основным саммитом Стармер встретится с президентом Украины на Даунинг-стрит. ЕС также продолжает работу над новыми пакетами помощи, которые будут реализованы независимо от позиции Вашингтона. Смена администрации в США не означает автоматического изменения курса: Конгресс, Сенат и союзники США в НАТО понимают стратегическую важность поддержки Киева. Украина уже доказала, что даже в самых сложных условиях может эффективно сдерживать одну из крупнейших армий мира – российскую. Это лучшее вложение в глобальную безопасность, гарантией которой являются Вооруженные силы Украины.