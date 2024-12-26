Могилы богатых женщин-викингов обнаружили в Норвегии: внутри были драгоценности и камень, похожий на гениталии

В Норвегии археологи нашли множество ценных артефактов эпохи викингов. Раскопки обнаружили могилы трех уважаемых и богатых женщин начала IX века.

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Среди самых интересных находок: драгоценности, плетение меча и камень, похожий на гениталии. По словам экспертов, могилы, наполненные сокровищами, раскрывают высокий статус женщин в обществе викингов, пишет The Jerusalem Post.

Открытие началось после того, как в прошлом году искатели артефактов с помощью металлоискателей нашли древнюю монету и брошь вблизи города Фитджер, на западном побережье Норвегии. Это привело к раскопкам в Скумснесе, где было подтверждено, что реликвии принадлежат эпохе викингов.

Ученый подчеркнул удивительное состояние предметов, обнаруженных в Скумснесе. "Найти могильник с такими прекрасно сохранившимися артефактами – это что-то особенное", – сказал археолог из Университетского музея Бергена Серен Дийнхофф, подчеркнув, что многие похороненные были украшены изысканными хорошо сохранившимися драгоценностями.

Одна из могил содержит камни, тщательно сложенные в форме длинной лодки викингов, известной как могила лодки. По данным Arkeonews, это было самое роскошное захоронение высокопоставленной женщины.

В этой могиле археологи обнаружили ювелирные изделия и броши овальной формы, характерные для женской одежды викингов, в том числе предметы, предположительно происходящие из Англии или Ирландии. У погребенной дамы также были ножницы для шерсти, веретено и ткацкий меч – все инструменты, которые использовались в текстильном производстве.

"Текстильное производство было престижным. Фермы, которые производили красивую одежду, имели высокий статус", – сказал Дийнхофф, отмечая роль женщины в обществе, как сообщает Popular Science. Наличие бронзового ключа в могиле символизировало положение женщины, как главы семьи, говорят эксперты.

Среди могил были найдены одиннадцать серебряных монет, в том числе одна из Хедебю – редкий вариант из городов датских викингов Хедебю или Рибе. "Эта монета, пожалуй, лучшая находка", – отметил археолог.

По словам исследователей, 11 серебряных монет вместе с ожерельем из 46 стеклянных бусин демонстрируют огромные торговые сети эпохи викингов.

Но самым оригинальным артефактом, найденным в могиле лодок, был камень, похожий на женские гениталии, который исследователи называют камнем вульвы. "То, что камень напоминает женщину, не совпадение. Это так очевидно", – подчеркнул Серен Дийнхофф. Камень был положен там, где должна была быть мачта каменного корабля, возможно, служа маркером, который указывал, что могила принадлежала женщине, предполагают специалисты.

Несмотря на множество артефактов, никаких скелетных останков на месте обнаружено не было. "Это проблема с Западным побережьем. Остатки костей здесь поедает почву", – сказал археолог. Это отсутствие заставило исследователей также допустить природу захоронений. Одна из теорий состоит в том, что могила лодок на самом деле может быть кенотафом — мемориалом для кого-то, похороненного в другом месте.

Вторую найденную женщину похоронили в природной скальной трещине, обложенной камнями, что было обычной практикой викингов того времени, говорят исследователи. В ее могиле археологи нашли еще больше украшений, в том числе овальные броши и бусы, что свидетельствует о ее высоком статусе. Исследователи считают, что обе женщины могли приехать из-за границы и выйти замуж за местных викингов.

Находки в Скумснесе побуждали планы дальнейших раскопок. Археологи полагают, что в этом районе может быть около 20 могил. "Металлоискатели улавливали сигналы во многих местах. Место погребения лежит прямо под торфом. Сигналы настолько сильны, что мы можем почти точно определить, где находятся броши", – сказал Серен Дийнхофф.

Эксперт из эпохи викингов Анн Педерсен, которая исследовала ювелирные изделия, ремесла и декоративные предметы того периода, подчеркнула, что эти открытия подчеркивают важность производства тканей в обществе викингов и финансовое влияние женщины при ведении текстильного бизнеса.

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