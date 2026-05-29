Миссия на Луну сорвана? Ракета New Glen Джеффа Безоса превратилась в огненный шар во время тестов. Видео взрыва

На космодроме имени Джона Кеннеди в штате Флорида взорвался космический корабль New Glenn, который принадлежит компании бизнесмена Джеффа Безоса, Blue Origin. Аппарат взорвался в результате прогрева двигателей.

Об этом сообщает газета The Guardian. В результате взрыва была полностью уничтожена стартовая площадка, а среди персонала космодрома никто не пострадал.

Що известно

Ударная волна от взрыва ощущалась вдоль побережья Атлантики возле Флориды, а жители штата Южная Каролина сообщали, что видели яркий свет в небе. В округе Бревард, вблизи Какао-бич очевидцы заявили, что в домах затряслись окна.

Службы экстренной помощи заявили, что угрозы из-за испарений ракетного топлива или других потенциальных опасностей нет. Огонь все еще пылал на стартовой площадке более двух часов после взрыва, прежде чем его локализовали и потушили чрезвычайники.

Полет на Луну был сорван

Издание пишет, что космический корабль, стоимостью в 4 млрд долл входил в планы NASA по строительству базы на Луне и возвращения людей, однако теперь эта миссия была сорвана. New Glenn должен был доставлять на поверхность Луны посадочные модули с астронавтами на борту.

По информации от NASA, компания Безоса выиграла контракт на запуск первой из трех запланированных миссий в этом году, чтобы начать строительство лунной базы стоимостью 20 млрд долл. Там уже отреагировали на инцидент.

"Космические полеты неумолимы, а разработка новых возможностей запуска тяжелых ракет чрезвычайно сложна. Мы будем работать с нашими партнерами, чтобы поддержать тщательное расследование этой аномалии, оценить краткосрочное влияние миссии и вернуться к запуску ракет", – заявил по этому поводу администратор NASA Джаред Айзекман.

Blue Origin ранее потерпела ряд неудач, соревнуясь с компанией Илона Маска SpaceX за контракты NASA для своей программы "Артемида". В прошлом месяце аппарат вышел на неправильную орбиту во время полета, в результате чего корабль перехватило Федеральное управление гражданской авиации.

Напомним, ранее компания Илона Маска SpaceX осуществилапервый запуск ракеты Starship V3. Аппарат смог развернуть 22 макета спутников, два из которых были оснащены камерами для наблюдения за тепловым экраном Starship, после чего приводнился в Индийском океане.

Как сообщал OBOZ.UA, этому предшествовало второе подряд фиаско во время тестового полета ракеты. Ее верхняя ступень через девять минут после взлета взорвалась над Атлантическим океаном.

