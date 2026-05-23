Компания Маска впервые запустила самую большую ракету в мире Starship V3: как прошел тестовый полет. Видео

В пятницу, 22 мая, компания Илона Маска SpaceX осуществила первый запуск ракеты Starship V3. Аппарат смог развернуть 22 макета спутников, два из которых были оснащены камерами для наблюдения за тепловым экраном Starship. Контролируемое приводнение произошло в Индийском океане.

Об этом сообщило издание CNN. Испытательный полет был первым в программе Starship с октября.

Как прошел запуск

Запуск состоялся со стартовой базы SpaceX Starbase в Техасе, США. Контролируемо приземлился аппарат через час в Индийском океане.

"После старта аппарат взлетел над Мексиканским заливом, а верхний космический корабль Starship приземлился в Индийском океане примерно через час, несмотря на проблемы с двигателем, которые неоднократно угрожали уничтожить аппарат", – написало издание.

Компания потерпела несколько неудач с предыдущим прототипом V2. Также накануне, в четверг, пришлось отменить запуск V3 из-за проблем, возникших за несколько секунд до конца обратного отсчета.

В пятницу во время обратного отсчета проблем не возникло и Starship взлетел в верхней части окна, все 33 его двигателя Raptor заработали .

"Достигнув орбитальной траектории, которая была "в пределах дозволенного", Starship смог развернуть партию из 22 макетов спутников, два из которых были оснащены камерами для наблюдения за тепловым экраном Starship, что позволило сделать потрясающие кадры", – говорится в материале.

Отмечается, что сверхтяжелая ракета-носитель не завершила полное "обратное разгорание", которое позволяет ракете-носителю осуществить контролируемое приземление. Заработали пять из шести двигателей космического корабля Starship, что помешало ему выйти на правильную орбитальную траекторию, хотя траектория оставалась "в пределах" для удержания на суборбитальном полете. Эта проблема помешала команде попытаться повторно запустить двигатели в космосе перед приводнением.

Несмотря на проблемы и то, что только два из трех двигателей были запущены для посадки, возвращение в атмосферу и приводнение прошли гладко, и Starship совершил контролируемую посадку в Индийском океане.

Один из макетов спутников, выброшенных Starship, передал кадры, сделанные во время удаления от космического корабля. Отмечается, что инженеры планируют их использовать для изучения теплового экрана космического корабля.

От космического корабля исходит яркое пурпурное сияние, что является признаком момента возвращения в атмосферу.

Аппарат смог сделать изображение в реальном времени.

Что собой представляет ракета Starship

Отмечается, что Starship – самая большая ракета из когда-либо существовавших.

Она имеет высоту почти 121 метр (400 футов) и с дебютом версии 3 ожидается, что она будет иметь силу 18 миллионов фунтов тяги при запуске. На фото приведено сравнение с другими крупнейшими ракетами.

